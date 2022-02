Miriana Trevisan VS Katia Ricciarelli e Soleil/ “Noto lo schifo. L’età di Biagio…”

Miriana Trevisan, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli non riescono ad andare d’accordo. Manca poco più di un mese alla fine del Grande Fratello Vip 2021 e le incomprensioni tre le tre vippone sono all’ordine del giorno. L’ultima incomprensione è nata nel giorno del compleanno di Biagio D’Anelli. Per festeggiarlo, con l’aiuto di Lulù Selassiè, Miriana ha preparato una torta esortando, poi, tutti i concorrenti ad unirsi a lei per fare gli auguri all’opinionista. L’occasione ha permesso a Katia Ricciarelli e Soleil Sorge per chiedere a Miriana l’età di Biagio.

Stando a quanto raccontato dalla Trevisan, tuttavia, pare che la domanda sia stata fatta più volte dalla Ricciarelli e dalla Sorge provocando la sua reazione. L’ex ragazza di Non è la Rai, infatti, non ha affatto gradito le continue domande sull’età di Biagio D’Anelli e, in camera da letto, si è lasciata andare ad uno sfogo parlando con Manila Nazzaro e Lulù.

Miriana Trevisan sbotta contro Katia Ricciarelli e Soleil Sorge

Miriana Trevisan, infastidita dalle parole di Katia Ricciarelli e Soleil Sorge, commenta così l’atteggiamento della cantante e dell’influencer: “A tavola chi è che mi ha chiesto quella cosa? (…) Quanti anni ha Biagio? (…) Sempre, è tutto il giorno che me lo chiedono quelle due. (…) Noto uno schifo, lo noteranno da casa“. Manila ha così risposto: “Se a me l’avessero richiesto avrei detto: ‘Perdonami, te l’ho detto dieci minuti fa. Qual è il problema? Hai problemi di memoria o vuoi dirmi qualcos’altro?‘”.

Ad un mese dalla finalissima, i rapporti all’interno della casa non sono affatto distesi e, senza immunità, la Trevisan è pronta a colpire: “Ragazzi non ci sono più immuni dalla prossima volta, almeno questo. Non ci saranno più (…) Quindi la becchiamo… “, ha concluso la Trevisan.

Miriana su Katia e Solel: "Noto lo schifo. Lo noteranno anche da casa".#GFVIP pic.twitter.com/mQ98S7IuE1 — Roberto Mallò (@robymallo) February 10, 2022





