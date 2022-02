Miriana Trevisan critica Nathaly Caldonazzo “Mi ha delusa tanto/ “Ha sbagliato…”

Miriana Trevisan è sempre più confusa su Nathaly Caldonazzo. La showgirl si confronta con Jessica Selassiè e Sophie Codegoni sui presunti furti di cibo, asserendo che il racconto di Nathaly non combacia con quanto riportato dagli altri concorrenti della casa del Grande Fratello Vip. Sophie aveva chiesto a tutti gli inquilini chi avesse mangiato i finocchi mancanti dalla spesa. Nessuno ha ammesso le sue responsabilità anche se Sophie è convinta che sia proprio Nathaly la responsabile. Jessica Selassiè aggiunge: “Ha i sensi di colpa”. La giovane modella, di supporto alla principessa, crede che l’attrice spesso non dia il giusto peso alle parole che usa, portando alcuni dei VIP a sentirsi feriti dai commenti che si permette di fare “Lei dice frasi molto forti”. D’altronde la stessa Miriana ammette: “Mi ha deluso tanto io ero fiera del suo essere”.

Miriana non riesce a comprendere per quale motivo Nathaly dica di sentirsi sola e trascurata anche da lei con la quale aveva stretto un rapporto di amicizia. Miriana dice alle altre: “Lei dice che l’abbiamo lasciata sola” e soprattutto vorrebbe sapere chi, su tutta questa storia, le stia dicendo la verità. Miriana Trevisan non aveva nascosto la sua delusione a Nathaly Caldonazzo per non essersi schierata dalla sua parte quando Katia Ricciarelli l’ha attaccata. La showgirl si è rivolta all’attrice facendole un rimprovero: “Sono un po’ arrabbiata”. Miriana non ha perso tempo per rimproverare l’attrice il giorno seguente: “Ieri non hai visto quello che mi hanno fatto? La prima volta mi hai difeso, ieri no”. Nathaly però si è giustificata spiegando di non essere intervenuta per non far innervosire la cantante.

Nella serata del 21 febbraio si è verificato l’ennesimo scontro di fuoco tra Miriana e Manila da una parte e Katia e Soleil dall’altra. Tra le quattro non corre buon sangue e, alla base, sembrano esserci delle vere e proprie incomprensioni caratteriali. Katia continua a ribadire di vedere Manila, l’ex amica, e Miriana come delle vipere e pettegole, pronte a parlare alle spalle dei compagni non appena possibile. Miriana non si lascia intimidire dalla cantante e controbatte, difendendo il suo punto di vista e affermando di sentirsi molto più vicina all’approccio e al modo di fare di Kabir. Rivendica quindi di prediligere un atteggiamento più pacato e meno aggressivo, a differenza di Katia. La discussione prosegue non appena Kabir, l’eliminato della serata, raggiunge lo studio. Inizialmente lo scontro è tra la cantante e l’ex Miss Italia, dove si rimarca che, a un certo punto, il rapporto tra loro due Soleil si è interrotto. Poco dopo, la discussione è tra Katia e Miriana, che viene tirata in ballo da Manila che rivendica di essere sempre stata amica anche di Miriana Trevisan, a differenza di quanto sostiene Katia. La cantante inoltre sottolinea che Manila e Miriana continuano a parlare male degli altri alle spalle. Lo scontro si accende e Katia punta il dito contro la showgirl poichè si atteggia da santarellina e da bambina, invece di fare la donna. I toni sono piuttosto alterati, ma non sembra possibile trovare un punto d’incontro.

Post puntata gli animi sono ancora caldi e Lulù, Miriana Trevisan e Manila discutono di quanto accaduto. La principessa è molto scossa da quanto detto da Katia a Manila, che sostiene di aver chiuso definitivamente i rapporti con la cantante. Interviene Giucas, molto legato a Katia, sostenendo che la cantante è fatta così e va accettata. Le tre VIP non sono d’accordo e ritengono che l’atteggiamento e i toni che Katia ha avuto con Miriana e Manila non siano accettabili. Miriana continua la corsa alla finale del Grande Fratello VIP e, in occasione delle nomination per l’eliminazione, dà il suo voto a Katia. La mattina dopo la puntata, Miriana Trevisan discute con Davide in giardino finendo per commentare l’atteggiamento di Soleil, che in puntata ha nominato il ragazzo, che, nonostante la delusione, non è stupito di quanto accaduto e anzi, tale dimostrazione, lo aiuterà a capire come muoversi nelle prossime settimane. Miriana condivide il pensiero di Davide e non nasconde l’opinione non proprio positiva verso l’influencer.



