Miriana Trevisan Vs Soleil “Alex Belli influenzato da lei”/ Gianmaria “Sto con lui!”

La Casa del Grande Fratello Vip è scossa da quanto accaduto nel corso della 27esima diretta. Ieri non solo Francesca Cipriani ha deciso di abbandonare la Casa per problemi di salute, ma anche Alex Belli ha lasciato il programma per non aver rispettato le distanze di sicurezza durante l’incontro con Delia Duran. Ad essere al centro delle discussioni è però la reazione di Soleil e la sua richiesta di conforto e appoggio da parte dei coinquilini in Casa.

C’è però chi proprio non riesce a schierarsi dalla sua parte, come Miriana Trevisan. Sono ormai ben noti i dissapori tra le due donne che proprio non riescono a trovare un punto d’incontro; ed è proprio in virtù di questo non-rapporto che la Trevisan, chiacchierando in camera da letto con Gianmaria Antinolfi, confida di non poter proprio appoggiare il suo attuale stato d’animo.

Miriana Trevisan attacca Soleil Sorge: “Ha manipolato Alex Belli”

“Perché noi dobbiamo pensare a te, Sole, se tu non hai pensato a quella donna che era fuori?” si chiede Miriana Trevisan, facendo riferimento a Delia Duran. Per la showgirl, Soleil non può pretendere rispetto se lei in primis non ne ha avuto nei confronti della moglie di Alex Belli. È proprio su di lui, poi, che si sposta la chiacchierata. “Lui era influenzato da Soleil”, fa notare Miriana, ricordando come anche nei suoi confronti lui, da sempre suo amico, fosse poi invece cambiato, raffreddandosi. Un pensiero che appoggia anche Gianmaria Antinolfi, che si schiera apertamente dalla parte di Alex: “Lo difenderò”, fa infatti sapere l’imprenditore campano.

