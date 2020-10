Mirko Bottega, presunto fidanzato di Federica Girardello/ Tanti punti in comune è…

Mirko Bottega è il fidanzato di Federica Girardello? Basta guardare il profilo social della bella Venere de Il Paradiso delle Signore per trovare spesso il giovane attore al suo fianco, solo una coincidenza? Per una conferma basta sbirciare anche quello di Mirko Bottega che spesso e volentieri fotografa, in coppia con lui o da sola, quella che per noi tutti è la combattiva Nicoletta de Il Paradiso delle Signore e che oggi sarà ospite, insieme al suo fidanzato per fiction, a Oggi è un altro giorno. Cosa lega Mirko Bottega e Federico Girardello? Non sappiamo ufficialmente se i due siano fidanzati o meno, ma non ci vuole poi molto a mettere in fila tutti i loro punti in comune, e sono davvero tanti. I due sono attori, spesso a teatro insieme, amano l’arte, le passeggiate e la natura.

CHI E’ MIRKO BOTTEGA? PRESUNTO FIDANZATO DI FEDERICA GIRARDELLO

I loro scatti li ritraggono insieme a passeggio, intenti a raccogliere carta e plastica dai loro itinerari, o pronti a prendersi cura degli animali o rimanere incantanti davanti all’arte e alle belle cose, se Mirko Bottega non è il fidanzato di Federica Girardello, possiamo sicuramente dire che è un suo amico speciale o, meglio, un’anima gemella che apprezza le stesse cose dell’attrice e che riesce a cogliere di lei sfumature diverse dagli altri. Se non è amore questo, cosa lo è? Ma chi è Mirko Bottega? Classe 1991, Acquario, è attore come Federica Girardello e come lei ha frequentato l’Accademia Lorenzo da Ponte a Vittorio Veneto. Solo lei ospite oggi su Rai1 potrà rivelare altro della sua vita privata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA