Mirko Brunetti affronta Federico Massaro: “Non hai gli attributi, fai il pavone”/ Poi è lite con Varrese!

Grande Fratello 2023, Mirko Brunetti contro Federico e Massimiliano

Al Grande Fratello 2023 va in scena uno scontro di fuoco tra Mirko Brunetti, da un lato, e Federico Massaro e Massimiliano Varrese, dall’altro. L’ex Temptation Island ha fatto ritorno poiché infastidito dai commenti dei due ex coinquilini, che in Casa hanno spesso parlato del triangolo amoroso con Perla e Greta. Tutto è nato dall’avvicinamento di Giuseppe Garibaldi a Perla, nel quale Mirko ha visto della malizia, arrivando ad accusare il concorrente di essere un giocatore.

Grande Fratello 2023, 32a puntata/ Diretta e eliminato: Anita: "Giuseppe? L’amore ha tante forme"

Tuttavia Federico, in Casa, non ci ha visto della malizia ma solo una sana amicizia tra i due: “Dato che ride e sta bene, perché attacchi Giuseppe che la fa stare bene?“. Mirko, a quel punto, lo attacca sul personale: “Non sai nulla, sei entrato, ci hai provato con tutte e ti è andata male. Io sono responsabile di quello che dico, non degli aerei che passano né tantomeno dei pali che prendi te. Non ti puoi permettere di parlare di me in quella maniera, perché io questa cattiveria non l’ho usata con nessuno“.

Mirko Brunetti e Greta Rossetti, confronto ‘finale’ al Grande Fratello 2023/ “Tra noi era solo amicizia…”

Mirko Brunetti gela Massimiliano Varrese: “Ho un papà che mi insegna l’umiltà“

Ma Mirko Brunetti ne ha anche per Massimiliano Varrese, che lo aveva accusato di essersi montato l’ego una volta uscito dalla Casa del Grande Fratello 2023. “Io ho risposto a delle provocazioni da parte sua. Io Max non l’ho mai messo in mezzo, ho un papà che mi insegna ogni giorno cos’è l’umiltà. Mi è dispiaciuto quello che hai detto, dell’ego“, ammette Mirko.

L’attore a quel punto ammette di vedere l’ex coinquilino cambiato e innervosito: “Il nostro rapporto che abbiamo avuto qua dentro è lo stesso per me. Io ho fatto delle supposizioni e una potrebbe essere quella che, siccome non stai più qua dentro, si rischia di avere insicurezza e di perdere il controllo della situazione. Questo ho detto, non è nessuna offesa. Noto un atteggiamento che non ti appartiene, e ci rimango male. Mi ha fatto strano vederti cambiato così, ti vedo nervoso“.

Perla Vatiero e Beatrice Luzzi, scontro tra ‘regine’ al Grande Fratello 2023/ “La ‘boss’ sei tu, non io!”

Mirko contro Federico: “Non hai attributi, sei te che fai il pavone!“

Lo scontro è poi proseguito con un altro attacco di Mirko Brunetti a Federico Massaro, che lo ha accusato di non aver avuto gli attributi per gestire la situazione con Greta e Perla nella Casa. “Chi non ha gli attributi sei te, sei te che fai il pavone. Anzi, hai un atteggiamento che non ti si addice“, attacca l’ex Temptation Island. Il modello, a quel punto, ribatte: “Se pensi che io sia un pavone e che ci provi con tutte, è perché sei tu così. Ti sei trovato in una situazione che non sei stato in grado di risolvere“.

Infine, in uno scontro a tre a fasi alternate, Mirko torna ad attaccare Massimiliano Varrese, accusandolo di essere egocentrico: “L’unica persona che fino ad oggi ho sentito dire solo ‘io’, ‘io’, sei tu. Sei una persona che non si mette mai in discussione, una persona che dà sempre consigli ma è anche ora che impari a prenderli“. L’attore, a quel punto, ammette: “Mirko, tutto bene? Sei sicuro? Io non ti riconosco proprio. Mi sembra lui la persona che è stata manipolata da non so che cosa“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA