Mirko Brunetti al Grande Fratello 2023: la reazione di Greta Rossetti/ “Avete diritto di sapere…”

Mirko Brunetti, da un reality all’altro: dopo Temptation Island “tocca” al Grande Fratello 2023

Grandi novità sono in arrivo per le prossime settimane del Grande Fratello 2023; fari puntati sulla puntata di lunedì dove vedremo la Casa più spiata d’Italia arricchirsi con alcuni nuovi ingressi. Fra questi, spicca il nome di Mirko Brunetti; ex volto di Temptation Island. Nel reality dedicato ai dissidi sentimentali partecipò con quella che era la sua fidanzata, Perla Vatiero. L’esperienza si concluse con la rottura tra i due e con la nascita della liaison tra il ragazzo e la tentatrice Greta Rossetti.

Heidi Baci, "doppia" gaffe al Grande Fratello 2023/ "Ho usato il telefono mentre guidavo…"

Inizialmente le cose tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti dopo l’esperienza a Temptation Island sembravano andare piuttosto bene. Di recente però sono emersi alcuni retroscena riferiti a presunte ruggini e discussioni che avrebbero deteriorato il rapporto. I diretti interessati hanno fin ora evitato di approfondire e scendere nel dettaglio, ma proprio l’ex tentatrice nelle scorse ore ha scelto di rompere il silenzio con una risposta che può sembrare vaga ma che in realtà quasi conferma il momento non proprio idilliaco.

Jill Cooper, stoccata a Beatrice Luzzi prima di entrare al Grande Fratello 2023?/ "Ben detto sorella…"

Greta Rossetti, le parole sul rapporto con Mirko Brunetti: reazione “enigmatica”

“Avete ragione anche voi, avete diritto di sapere e non è da me lasciare le cose a metà. Per il momento ancora non mi va; appena avrò le idee chiare e io in primis saprò, risponderò a tutte le domande riguardanti la mia relazione“. Queste le parole di Greta Rossetti, riportate da BlogTivvu, in risposta a chi le domandava quale fosse lo stato della sua relazione con Mirko Brunetti. A fare notizia non sono state però proprio queste parole, bensì la sua reazione alla notizia della partecipazione del giovane al Grande Fratello 2023.

Alda D'Eusanio: "Io cacciata dal Grande Fratello? Pagato prezzo troppo alto"/ "Ammazzata professionalmente"

Nel commentare la partecipazione di Mirko Brunetti al Grande Fratello 2023, in realtà – stando a quanto riporta il portale – Greta Rossetti non si è dilungata. La sua reazione, seppur poco argomentata, risulta però piuttosto eloquente. Sfondo nero e faccina perplessa come stories su Instagram; è lecito credere che la giovane non stia facendo i salti di gioia in riferimento alla partecipazione del giovane al reality condotto da Alfonso Signorini. E’ giusto lasciare il beneficio del dubbio e sicuramente nelle prossime settimane le cose risulteranno ancora più chiare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA