Mirko Brunetti ancora innamorato di Perla Vatiero al Grande Fratello 2023?/ “Ha una dolcezza diversa…”

Grande Fratello 2023, parole ‘sibilline’ di Mirko Brunetti sul rapporto con Perla Vatiero

L’attuale stagione del Grande Fratello 2023 continua ad intrattenerci con dinamiche sempre più curiose, intricate e a tratti anche convulse. E’ però indubbio il fatto che il reality abbia perso di recente uno dei suoi protagonisti: Mirko Brunetti. In pochi si aspettavano la sua eliminazione, soprattutto data la centralità del ‘triangolo’ amoroso con Perla Vatiero e Greta Rossetti.

Mirko Brunetti, a dispetto dell’eliminazione dal Grande Fratello 2023, continua però ad offrire il suo parere in riferimento a quanto vissuto nella Casa. In molti ancora si chiedono quale sia davvero la natura dei suoi sentimenti nei confronti di Perla Vatiero e Greta Rossetti, con la prima considerata da molti ‘in vantaggio’. Nell’ultima puntata del GF Party – come riporta Isa e Chia – il giovane si è lasciato andare a nuove dichiarazioni piuttosto sibilline: “Sto scoprendo nuovi lati del carattere di Perla… E’ molto più tranquilla, non cerca sempre il litigio, conta fino a 50. Una dolcezza strana, diversa, cerca affetto, non sta sempre con il piede di guerra…”.

Mirko Brunetti, che stoccata per Giuseppe Garibaldi: “E’ una mosca…”

Sempre al GF Party – come racconta il portale – diverse sono state le parole di Mirko Brunetti rivolte a Greta Rossetti ma altrettanto ‘smielate’. “Vedo una ragazza premurosa, dolce, molto empatica…”. Dunque, impossibile desumere da queste nuove dichiarazioni la presunta preferenza dell’ex concorrente del Grande Fratello 2023. In riferimento alla possibile vincitrice tra le due, il giovane però ha meno dubbi: “Sono di esempio entrambe, con storie diverse; però forse Perla ha più possibilità di vincere anche per il trascorso…”.

Nel suo intervento nel programma targato Mediaset, Mirko Brunetti – come riporta Isa e Chia – si è anche lasciato andare ad una frecciatina all’indirizzo di Giuseppe Garibaldi. “…Per carattere secondo me Perla può essere un’ape regina perché è una persona che si sa difendere. Giuseppe che ape è? Una mosca, sai come fanno le mosche: girano intorno a tutti, volano dove capita…”.











