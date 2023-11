Mirko Brunetti ancora innamorato di Perla Vatiero?/ Ciro sgancia la bomba al Grande Fratello 2023

Mirko Brunetti e la reazione all’ingresso di Perla Vatiero al Grande Fratello 2023

Perla Vatiero, dopo molto attesa, è ufficialmente entrata nella casa del Grande Fratello 2023 come concorrente. “Mi fa strano il pensiero di entrare in una casa e di affrontare nuovamente una convivenza con Mirko. La prima è stata molto intensa perché io e lui non ci staccavamo quasi mai. Sono curiosa, e spero che questa convivenza non sia una in cui ci distruggiamo, ma in cui portare avanti una serenità entrambi ed essere un valore aggiunto l’uno per l’altra”, le parole dette da Perla ad Alfonso Signorini prima di varcare la famosa porta rossa del bunker di Cinecittà.

Perla, così, ha incontrato prima le donne e successivamente gli uomini. In particolare, nascosta dietro il divano, è spuntata facendo una sorpresa a Mirko il cui sguardo non ha nascosto lo stupore nel ritrovarsi davanti l’ex fidanzata. I due, così, si sono scambiati un tenero abbraccio e l’emozione di Mirko non è sfuggita al pubblico, convinto che tra i due ci siano ancora dei sentimenti.

Le parole di Ciro su Mirko e Perla

Una convinzione che sembra avere anche Ciro Petrone. L’attore che, prima ancora dell’ingresso di Perla si era lasciato andare ad una confidenza spiegando di essere convinto che tra i due la storia non fosse ancora totalmente finita e che ci fossero delle questioni da risolvere, ha ribadito il concetto dopo l’ingresso in casa della Vatiero.

«Io sono felicissimo… Nei giorni scorsi ne abbiamo parlato e lui mi ha detto speriamo che la fanno entrare. Secondo me si amano ancora», le parole dell’attore che si augura che la convivenza dia a Perla e Mirko la possibilità di risolvere tutto ciò che hanno lasciato in sospeso.

