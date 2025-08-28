Mirko Brunetti ha pubblicato un video con un durissimo sfogo in cui annuncia azioni legali contro atti persecutori: "Da ora tolleranza zero"

Mirko Brunetti dice basta. Dopo le polemiche sorte nelle ultime ore, in seguito ad una segnalazione sulla relazione con la sua fidanzata Silvia Ghio, l’ex gieffino ha deciso di metterci la faccia e pubblicare un video nel quale annuncia azioni legali contro persone che lo starebbero perseguitando. Dopo un lungo silenzio, voluto da Mirko per non alimentare polemiche e per anzi rimanere lontani da queste vicende, si è oggi sentito costretto a fare chiarezza una volta per tutte, rivelando la presenza di un gruppo di persone che “ogni giorno effettua veri e propri atti persecutori” nei suoi confronti ma anche verso la sua fidanzata e la sua famiglia.

“Questo attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, dirette Instagram, TikTok, Twitter, Telegram. – ha chiarito Mirko, che ha quindi accusato – Queste persone non si sono rese conto e non sanno che c’è una nettissima differenza tra il diritto di critica, la diffamazione, la calunnia e lo stalking.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mirko Brunetti (@mirkobrunetti_)

Mirko Brunetti, sfogo durissimo

Mirko Brunetti fa riferimento ad un gruppo di ‘Perletti’, fan della sua relazione con Perla Vatiero, che continuerebbero a fare segnalazioni sul suo conto, nonostante la storia con l’ex gieffina sia ormai chiusa da tempo. “È passato un anno dalla fine della mia precedente relazione e tutto questo è folle è inaccettabile. Chiunque, anche se esposto mediaticamente ha il diritto di vivere la propria vita”, ha tuonato Brunetti, parlando di una situazione gravissima e ormai divenuta insostenibile. Motivo per il quale, “da ora tolleranza zero per la spiacevole maleducazione di alcune persone. – ha fatto sapere Brunetti, concludendo con durezza – Non ho intenzione di dare ulteriore tempo o spazio a persone e argomenti per me inaccettabili e vergognosi”.

