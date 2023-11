Mirko Brunetti attacca Perla Vatiero al Grande Fratello 2023/ “La cosa che mi è piaciuta di meno…”

Ci sono ancora parecchie cose da chiarire tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero al Grande Fratello 2023

Mirko Brunetti è ancora abbastanza confuso e spaesato per quanto riguarda il discorso sentimentale. Il passato, di tanto in tanto, torna a bussare alla sua porta, dove trova un presente rappresentato dall’amore nascente per Greta. Il suo pensiero, al momento, è diretto a quest’ultima, anche se ci sono alcuni aspetti della sua storia con la sua ex Perla Vatiero che vorrebbe archiviare, prima di voltare definitivamente pagina. E non a caso, in una chiacchierata nella casa del Grande Fratello 2023, Mirko si è lasciato andare ad uno sfogo sulla rottura turbolenta con Perla.

“La cosa che mi è piaciuta di meno è che si sia fatta condizionare dalla gente sui social”, ha confessato candidamente il ragazzo. Lui ritiene di non essersi mai tirato indietro, ha sempre difeso Perla a prescindere. Non sono mancate, successivamente, accuse reciproche per i commenti fatti proprio sui social, dove ad uscirne male è stata la loro storia d’amore. Mirko non accetta di essere passato per quella che non è, ma Perla ha evidentemente un’altra idea al riguardo.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero, idee divergenti su quella che è stata la loro storia d’amore

Perla Vatiero ricorda infastidita il tatuaggio fatto con Greta, ma anche come Mirko abbia cancellato in fretta e furia cinque anni di relazione. Il gieffino, quindi, ha un un’idea diversa, pensa che anche il comportamento di Perla non sia stati privo di pecche.

La ragazza avrebbe ridimensionato le sue storie amorose definendole frequentazioni, dando poca importanza a qualcosa che per lui invece era importante. Mirko mastica amaro per aver dato tanto a una persona che a suo dire lo screditava. La conversazione va avanti, ma le idee restano divergenti. Perla lo ascolta, ma rimane ferma sulle proprie posizioni.

