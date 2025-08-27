Mirko Brunetti accusato di aver avuto la "fidanzata sostituta' pronta subito dopo la rottura con Perla Vatiero: perché e come ha risposto lui

Mirko Brunetti finisce nuovamente nel mirino delle critiche. L’ex fidanzato di Perla Vatiero, che il pubblico di Canale 5 ha conosciuto prima a Temptation Island e poi come concorrente al Grande Fratello, ha recentemente ritrovato l’amore dopo la rottura con la sua storica ex. La storia d’amore tra Mirko e Perla ha fatto impazzire il pubblico, tanto che ancora oggi c’è chi spera in un loro ritorno di fiamma che, tuttavia, appare al momento improbabile.

Belen Rodriguez: “Depressione? Ora sto bene, in amore basta pressioni”/ Tutta la verità

La nuova fidanzata di Mirko si chiama Silvia Ghio: i due si sono conosciuti qualche mese fa ad un corso di recitazione e lì è scoccata la scintilla. Oggi sono una coppia affiatata e innamorata, ma il web, nelle ultime ore, ha notato un dettaglio che ha scatenato dure critiche nei confronti di Brunetti. C’è chi, infatti, lo ha accusato di aver avuto “la sostituta pronta” appena chiusa la storia con Perla.

Sarah Esposito, com’era prima di Temptation Island: la foto sconvolge i fan/ Ritocchini? Ecco il prima e dopo

Mirko Brunetti sotto accusa per la nuova fidanzata: lui sbotta e chiarisce come stanno le cose

A far nascere questo sospetto è stata una segnalazione riportata da Deianira Marzano sul suo profilo Instagram. In questa, una follower ha fatto notare che in alcune storie di Instagram della nuova fidanzata di Mirko Brunetti si vede una camera d’albergo addobbata con palloncini e cuori, cosa che farebbe pensare al possibile festeggiamento del primo anniversario della coppia. Il che farebbe risalire l’inizio della loro relazione a subito dopo la rottura di Mirko e Perla. Da qui l’accusa della ‘sostituta’. Di fronte a questa accusa, Brunetti è però intervenuto, smentendola categoricamente: “Ah rega ma dopo un anno ma non ve siete stufate di racconta cazzate? – ha tuonato l’ex gieffino – Esistono anche le cose normali nella vita. E quella tra me e Silvia è bella proprio perché normale. No ma lo dico per voi perché fate ridere tutti. Fa ridere soprattutto chi, per hype, ancora deve per forza trovare il marcio anche dove non c’è”. Ha quindi concluso svelando che è il loro anniversario è a dicembre e non certo ora.