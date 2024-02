Mirko Brunetti: “Bacio con Perla? Lo farò quando saremo da soli”/ Il commento lapidario di Signorini

Mirko Brunetti e il bacio con Perla Vatiero

Dopo mesi di confronti e chiarimenti, Mirko Brunetti, in seguito ai due giorni trascorsi nella casa del Grande Fratello 2023 per San Valentino, ha ammesso di amare ancora Perla Vatiero e di voler dare a tale storia una seconda possibilità. Una dichiarazione, quella di Mirko, che ha reso felice Perla che, in passerella, è corsa tra le braccia di Mirko. Felice e ancora innamorata di Mirko, Perla si è avvicinata lasciandosi andare al primo contatto fisico. Tra i due c’è stato così un timido bacio che, da un lato ha scatenato l’entusiasmo del pubblico e, dall’altro, ha delusi chi sognava di vedere un bacio più passionale.

L’atteggiamento di Mirko è stato a tratti giudicato “freddo” dal pubblico, ma Mirko ha chiarito il motivo del suo atteggiamento. “Lo farò quando saremo da soli”, sono state le parole di Mirko.

La reazione di Alfonso Signorini alle parole di Mirko Brunetti

Alfonso Signorini, ospite della puntata di Pomeriggio 5 del 20 febbraio, ha commentato pubblicamente la scelta di Mirko di non baciare davanti alle telecamere Perla Vatiero con cui, prima di Temptation Island, ha vissuto una storia importante compresa una convivenza.

“Mi veniva da ridere quando Mirko, ieri sera, diceva che non avrebbe baciato Perla nonostante il pubblico lo chiedesse perché quel momento era solo loro e lo avrebbe vissuto lontano dalle telecamere. D’accordo, ma è anche vero che il pubblico ha diritto di chiedere il bacio” – le parole di Signorini a cui Myrta Merlino ha aggiunto – “Hanno fatto tutto in pubblico”.











