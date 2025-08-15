Mirko Brunetti starebbe cancellando il tatuaggio fatto con Perla Vatiero: decisione presa per la nuova fidanzata Silvia Ghio? Il gossip corre

Mirko Brunetti torna sotto i riflettori e, ancora una volta, per un tatuaggio. Chi ha seguito il percorso del ragazzo prima a Temptation Island e poi al Grande Fratello ricorderà di certo la sua scelta di farsi un tatuaggio con la tentatrice Greta Rossetti subito dopo la sua rottura con la fidanzata Perla Vatiero. Una decisione che fece scalpore e scatenò grandi critiche contro l’ex gieffino, soprattutto perché la sua relazione con Greta finì poi poco tempo dopo.

Al Grande Fratello ci fu poi il riavvicinamento all’ex fidanzata Perla, poi vincitrice di quella edizione del reality a discapito di Beatrice Luzzi. Ma, poco dopo la fine del programma, Mirko e Perla si sono detti addio definitivamente e oggi lui è innamorato do un’altra ragazza: la fidanzata Silvia Ghio. E, a quanto pare, è proprio per lei che starebbe rimuovendo un tatuaggio che ha da anni.

Mirko Brunetti elimina il tatuaggio fatto con Perla Vatiero per la nuova fidanzata Silvia Ghio?

Una segnalazione arrivata a Deianira Marzano svela, infatti, che Mirko Brunetti sta cancellando il tatuaggio fatto per Perla Vatiero. “Mirko sta cancellando il tatuaggio fatto con Perla ancor prima di eliminare quello fatto con Greta, che sembra ancora lì normale”, si legge nella segnalazione, che continua: “Il tatuaggio che ha nella gamba riferito alla prima ex mica lo ha rimosso quando è stato con Perla…”. L’utente, dunque, avanza l’ipotesi che sia stata proprio la nuova fidanzata di Mirko a premere affinché lo eliminasse: “La Miss l’avrà messo alle strette”, conclude infatti nella segnalazione. Fatto sta che una foto mostra chiaramente il tatuaggio di Mirko molto più chiaro e, dunque, in fase di cancellazione.