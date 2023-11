Mirko Brunetti choc su Beatrice Luzzi: “E’ cambiata, si è ammorbidita”/ “Si mette nei panni degli altri”

Mirko elogia il comportamento di Beatrice Luzzi: “Si è ammorbidita”

Beatrice Luzzi si è sempre scontrata con gli inquilini del Grande Fratello, ma sembra che il vento stia cambiando. Nella notte Mirko Brunetti, insieme a Ciro, Paolo, Rosy e Anita, ha confessato come l’attrice sia molto più comprensiva nei confronti degli altri.

“E io dissi, guarda Bea secondo me con Angelica tu hai sbagliato questo, questo e questo. Angelica si è avvicinata e le ho detto: “Se pensi qualcosa diglielo a Beatrice”. E lei le disse quello che pensava e là, la situazione si è smorzata. Ecco perchè sto dicendo di Angelica, ero preste quindi so perchè è cambiata la situazione. Che Bea è cambiata poi con tutti, quello è vero!” ha affermato Brunetti: “Sì sì si è ammorbidita” ha aggiunto Ciro: “Molto – riprende Mirko – è come se ora si mettesse di più nei panni degli altri. Che magari prima… che voi le chiedevate lei non capiva“.

Mentre Mirko ha parlato bene di lei con gli altri, Beatrice Luzzi ha avuto una lite molto importante con Giuseppe Garibaldi: “Mi costringi a non dirti niente, allora non c’è rapporto. Non mi posso fidare, quanti siamo in questa relazione…cinque? A me non sta bene. Ho già detto tutto, inutile che mi ripeto. Mi costringi a prendere le distanze perchè non ho alternativa, Che devo fare?” ha esordito l’attrice.

Di contro Giuseppe ha dichiarato di sentirsi con il dito puntato da quando si sono messi insieme. Beatrice Luzzi, però, ritiene che il bidello non difenda abbastanza la loro relazione da alcuni inquilini che insinuano sia tutto un gioco: “Non ti sei mai alzato a dire: “Basta con questa storia, come ti permetti di dire che io gioco”. Non lo hai fatto neanche stamattina” afferma furiosa la concorrente. “Io ero dalla tua parte, ma ogni volta mi allontani. Ce la metti tutta per farmi fare, ogni volta, qualche passo indietro. Non mi proteggi mai, mi lasci sempre in pasto ai lupi… dall’inizio. Lo puoi fare pure senza di me il tuo gioco, vai avanti lo stesso. Lasciami stare, non riesci a difendere noi tantomeno me“. Relazione al capolinea tra i due gieffini?

