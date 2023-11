Mirko Brunetti choc su Greta Rossetti al Grande Fratello 2023/ “Il bacio in diretta? L’ho dato controvoglia”

Mirko Brunetti e la frase contro Greta: ecco cosa è successo

Mirko Brunetti e Perla Vatiero si stanno avvicinando molto nella casa del Grande Fratello. Il ritorno di fiamma è nell’aria, e tra i due ex ci sono spesso confronti su quanto accaduto in passato. Nelle ultime ore, infatti, Perla ha criticato il suo ex per il bacio dato a Greta Rossetti in diretta.

“Se non davi il bacio stavi 100 passi avanti. Poi vabbè ormai io ci rido davvero sopra” ha detto Vatiero. Inaspettata la reazione di Mirko che ha dichiarato: “Il bacio qui… l’unica cosa che ho fatto controvoglia“. Sembra, dunque, che ormai l’ex volto di Temptation abbia preso totalmente le distanze dall’ex tentatrice. Greta commenterà ulteriormente queste dichiarazioni?

Greta Rossetti lascia Mirko Brunetti sui social: “Io mi sono dissociata”

L’ingresso di Perla ha scosso profondamente Mirko, il quale sembra provare ancora dei sentimenti per lei. Le distanze tra lui e Greta si sono dilatate sempre di più, tanto che l’influencer ha deciso di chiudere definitivamente con Brunetti attraverso una dichiarazione sui social.

“Io oggi mi sono dissociata e non voglio più essere associata a certe cose sul mio profilo. Ora partiranno diffide per i like falsi che sono stati pubblicati. Da giorni creano like finti e anche storie con la mia immagine. Creano anche commenti falsi. Se io voglio dire qualcosa la dico in faccia. Come avete visto, l’ho fatto anche con la diretta interessata. Io da oggi mi sono dissociata e tolta da questo triangolo. Ognuno pensi alla propria vita, io penso alla mia che è meravigliosa e la amo. Penserò solo a me così voi non pensate che io uso altra gente per emergere. Mi sono completamente dissociata. Ho una bocca” ha concluso l’influencer.

