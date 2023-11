Mirko Brunetti choc su Vittorio Menozzi: “Non mi appoggio dietro come lui”/ Bufera sul web

Mirko Brunetti: una frase scatena la bufera

Da quando è entrato nella casa del Grande Fratello 2023, Mirko Brunetti è sicuramente diventato il protagonista del reality. Prima i confronti con Greta Rossetti e poi l’ingresso in casa di Perla Vatiero, hanno contribuito alla sua popolarità. In attesa di scoprire quale sarà la sua reazione di fronte all’ingresso di Greta come concorrente, Mirko è finito nel mirino del web per una frase pronunciata nei confronti di Vittorio Menozzi. Brunetti, infatti, era in compagnia di Marco Maddaloni.

I due, in giardino, per ripararsi dal freddo, erano sotto la stessa coperta. Mentre uscivano dalla casa per rientrare in casa, si sono lasciati andare ad un’affermazione, ma le parole di Mirko non sono piaciute al pubblico che si è scagliato contro l’imprenditore scrivendogli una marea di critiche.

Le parole di Mirko Brunetti su Vittorio Menozzi

Mentre camminava con Mirko sotto la stessa coperta, Marco Maddaloni ha detto: “Non è che adesso ti appoggi da dietro”. “Macché, mica sono Vittorio“, ha risposto Mirko scatenando la bufera del popolo dei social che, dopo aver pubblicato il video, lo ha inondato di critiche.

In realtà, non sarebbe la prima volta che Mirko rilascia dichiarazioni su Vittorio Menozzi discutibili. Subito dopo il suo ingresso in casa, infatti, Mirko aveva detto: “A dire il vero il primo che ci ha provato qua dentro con me è stato un uomo, Vittorio. Con me ci ha provato! Eh sì! Il letto, la sauna… Mi ha messo il costume bagnato sul letto, nel posto mio!“.













