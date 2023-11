Mirko Brunetti: “Con Perla amore anche in camera”/ “Con Greta spinto dalla passione? C’era sentimento…”

Mirko Brunetti, rivelazioni su Perla Vatiero e Greta Rossetti

Mirko Brunetti è sempre più in difficoltà da quando nella casa del Grande Fratello 2023 è entrata Perla Vatiero e, sicuramente, lo sarà ancora di più dopo l’ingresso, come concorrente, anche di Greta Rossetti. Quest’ultima, nella scorsa puntata del Grande Fratello, ha deciso di mettere un punto alla relazione, ma cosa accadrà quando varcherà la famosa porta rossa per convivere sia con Mirko che con Perla? In attesa di scoprirlo, Mirko, dopo il confronto con Greta, si è lasciato andare ad uno sfogo parlando anche dell’intimità vissuta con l’ex fidanzata in tanti anni di convivenza e con Greta.

“Ho confessato che ho fatto l’amore con Perla e del bacio controvoglia a Greta, però ho cercato di precisare tutto. Per spiegare meglio la differenza che intendo devo dire dei dettagli più intimi senza esagerare perché ho dei valori”, ha detto a Paolo e Letizia che hanno provato a tirargli su il morale.

Le parole di Mirko Brunetti

Senza svelare troppi dettagli, Mirko Brunetti ha così provato a far capire ai coinquilini il diverso sentimento provato, anche in intimità, con Perla e Greta. “Vediamo di far capire, se io dico ‘solo con Perla ho fatto l’amore’ è perché con lei è stato amore profondo e ci sono state volte in cui abbiamo pianto. Era solo ed esclusivamente amore. Con Greta ero spinto dalla passione? C’era sentimento, ma in quel momento non pensavo ad esprimere quello che provavo. Avevo una visione e una spinta diversa”, ha detto.

Poi ha aggiunto, come riporta Biccy: “Per me è difficile spiegare queste cose perché devo entrare in particolari troppo dettagliati e che da uomo non farei mai. Il mio discorso è complesso quando dico che con Perla era amore anche in camera. Non posso più fare lo sbaglio di paragonare cinque anni di convivenza con mesi di una relazione. Perché sono due situazioni davvero diverse e in passato ho fatto l’errore di metterle allo stesso livello”.

