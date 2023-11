Mirko Brunetti, confronto con Greta Rossetti al Grande Fratello 2023/ “Forse sei tu che non ti fidi di me…”

Grande Fratello 2023: Mirko Brunetti e Greta Rossetti di nuovo faccia a faccia

Il clima si è fatto rovente alla 17a puntata del Grande Fratello 2023, complice l’ingresso in Casa di Greta Rossetti, fidanzata di Mirko Brunetti. In realtà, l’amore tra i due sembrava sbiadire per via delle ultime vicissitudini con protagonista l’ex volto di Temptation Island. Come se non bastasse, la giovane è entrata nella Casa agguerrita per la vicinanza del ragazzo in particolare ad Angelica.

Dopo un primo scontro piuttosto infuocato tra Greta Rossetti e Angelica Baraldi, è giunta poi l’ora del confronto diretto con Mirko Brunetti. Il giovane concorrente del Grande Fratello 2023 ha prima commentato la diatriba a distanza, poi si è ritrovato direttamente faccia a faccia con la compagna. La prima cosa palese è stata la freddezza, segnalata anche da Alfonso Signorini. La prima parte dell’incontro è stata infatti scandita da una serie di batti e ribatti senza che si arrivasse ad una resa.

Mirko Brunetti e Greta Rossetti: prima lo scontro, poi scoppia la passione!

“Se mi stai seguendo non puoi pensare che io abbia fatto certe cose con malizia, io e Angelica ci siamo avvicinati proprio perchè eravamo convinti di poterlo fare senza che si pensasse male”. Questa la giustificazione di Mirko Brunetti e alle accuse di Greta Rossetti, che però non sembrava voler dare ragione al fidanzato: “Non è così, lei ha fatto tutto questo solo perchè era in nomination”.

Il confronto tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti è andato avanti sulle stesse posizioni per diversi minuti: “Prima era Perla, ora Angelica, forse sei tu che non ti fidi di me” – ha tuonato il giovane concorrente del Grande Fratello 2023 – “Quella che ho visto stasera non è la Greta di cui sono follemente innamorato”. E’ poi intervenuto Alfonso Signorini che, udite le parole di entrambi, ha dato un taglio netto invocando l’abbraccio a gran voce. A quel punto, per diversi minuti i due si sono lasciati andare ad effusioni sinonimo di un grande amore unicamente turbato da incomprensioni e fraintendimenti.

