Mirko Brunetti “diviso” tra Perla e Greta al Grande Fratello 2023/ “Non le posso paragonare, però…”

Grande Fratello 2023: Mirko Brunetti e Perla Vatiero vicini, ma…

La 24a puntata del Grande Fratello 2023 si è aperta con il tema amoroso del momento: il triangolo con protagonisti Mirko Brunetti, Greta Rossetti e Perla Vatiero. Alfonso Signorini ha inaugurato la serata interpellando i diretti interessati sulle ultime vicende, soprattutto dopo l’ingresso dell’ex tentatrice come nuova concorrente del reality. Il primo a prendere la parola è stato Mirko: “Perchè mi ha spiazzato l’ingresso di Greta? Oggi ho ridimensionato un po’ le cose e quindi sono più leggero. Sono crollato, sono umano anch’io e sono stato forte in questi 50 giorni. Ho affrontato questa situazione e ritrovarla qui mi ha portato a crollare. Il mio stato d’animo ora? Adesso penso un attimo a Mirko, devo prendere del tempo per me cercando di uscire da questa situazione. E’ strana, non so come spiegarla; è tra le situazioni più importanti che mi sono capitate… Loro sono due parti molto importanti”.

Dopo le parole di Mirko Brunetti, è arrivato poi il momento di Perla Vatiero che, dopo l’ingresso di Greta Rossetti al Grande Fratello 2023, ha avuto un evidente crollo emotivo. “Se ho deciso di pensare anche io a me? Allora, è una situazione difficile perchè sembra di tornare indietro, rivedere cose che mi hanno fatto del male… Mi distacco dalla situazione perchè non mi fa bene; la priorità sono io…”. Alfonso Signorini ha poi incalzato la giovane sull’ultima notte trascorsa in intimità: “Abbiamo chiacchierato anche per tranquillizzarci un po’. In lui comunque trovo sicurezza, però penso che ci sarà distacco sotto tanti punti di vista perché è meglio così”

Mirko Brunetti e le incognite sui sentimenti per Greta Rossetti e Perla Vatiero

La serata dedicata alla 24a puntata del Grande Fratello 2023 è proseguita ma l’attenzione è presto tornata sulle emozioni di Mirko Brunetti con il cuore “diviso” tra Perla Vatiero e Greta Rossetti. Effettivamente, il giovane ha lasciato intendere più volte di provare emozioni diverse e contrastanti per entrambe le donne e, incalzato da Alfonso Signorini, ha confermato di essere nel pieno di una profonda riflessione sull’entità delle emozioni rivolte alle due concorrenti.

“Devo capire la tipologia di sentimenti. Con Perla sono stato per 5 anni e abbiamo costruito tanto, devo però capire se oggi è affetto e l’amore riguarda il passato, non è detto che non si riaccenda…”. Il concorrente ha poi aggiunto: “Non posso paragonare Perla a Greta per durata e intensità; con lei è stato un sentimento fortissimo e l’ho sempre detto, ci siamo connessi dal primo secondo che abbiamo parlato e poi è stato tutto un crescere. E’ anche vero che poi abbiamo smesso di conoscerci…”. Solo il tempo forse potrà aiutare Mirko Brunetti a chiarire i suoi sentimenti nei confronti di Perla Vatiero e Greta Rossetti.

