Mirko Brunetti è ancora innamorato di Perla Vatiero?/ Greta commenta la lettera al Grande Fratello 2023

Grande Fratello 2023: Mirko Brunetti visibilmente colpito dalla lettera della sua ex Perla Vatiero

Ad ogni puntata del Grande Fratello 2023 si apre un vaso di pandora: i temi della settimana vengono tutti prontamente sviscerati, al netto delle dinamiche più attraenti. Al centro dell’interesse, fin dal suo ingresso, occupa un posto di rilievo il “dissidio” sentimentale di Mirko Brunetti. L’ex volto di Temptation Island ha messo la parola fine al suo rapporto con Perla Vatiero proprio nel corso dell’esperienza nel reality. La decisione è maturata dopo aver scoperto un certo interesse nei confronti della tentatrice Greta Rossetti.

Mirko Brunetti e Greta Rossetti, dopo Temptation Island, hanno avviato una serena liaison che però, poco prima dell’ingresso del giovane al Grande Fratello 2023, si è guastata. Dopo un primo confronto nelle precedenti puntate, non proprio idilliaco, è arrivata nella scorsa puntata una toccante lettera per il ragazzo: il mittente era però la sua ex fidanzata, Perla Vatiero. Il concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini è rimasto visibilmente colpito e faticosamente ha celato commozione e lacrime; chiaramente, la scena non è passata inosservata a Greta Rossetti.

Greta Rossetti non ha dubbi sui sentimenti di Mirko: “La ama ancora…”

Come riporta Biccy – e come anticipato – pare che anche Greta Rossetti abbia osservato la reazione di Mirko Brunetti alla lettera della sua ex fidanzata Perla Vatiero, ricevuta nell’ultima puntata del Grande Fratello 2023. Diversi sono stati i post pubblicati sui social con pensieri contrastanti; chi dalla parte della tentatrice, chi invece ancora speranzoso di un ritorno di fiamma con Perla. A destare la curiosità degli appassionati è stata però la reazione di Greta Rossetti.

Il portale riporta infatti il post di una fan del Grande Fratello 2023 che, nel commentare la reazione di Mirko Brunetti alla lettera di Perla Vatiero, ha portato in auge il commento di Greta Rossetti alla scena in questione. “Lui la ama ancora”, queste le parole dell’ex tentatrice che di certo aggiungono ulteriore benzina sul fuoco. Questo invece il pensiero dell’utente che ha postato il commento: “Se lo dice pure Greta, perchè io non posso sperare in un ritorno tra Mirko e Perla?”.

