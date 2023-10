Mirko Brunetti è ancora innamorato di Perla Vatiero?/ Greta Rossetti ammette: “La ama ancora…”

Greta Rossetti sembra certa che ci sia ancora amore tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero: ecco perché

Da un po’ di tempo a questa parte, le vicende di gossip che riguardano Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono al centro dell’attenzione del pubblico e dei fan. Vicende in cui sono coinvolti anche Greta Rossetti e Igor (tentatrice e tentatore a Temptation Island). Adesso l’interesse attorno a Mirko e Perla è cresciuto, dato che Mirko è uno dei concorrenti del Grande Fratello. E soprattutto perché ha varcato la famosa porta rossa poco dopo aver rotto con Greta a causa di un messaggio mandato all’ex Perla.

Alex Schwazer, il mistero della scritta sulla mano al Grande Fratello 2023/ Il web si interroga

La stessa Greta alcuni giorni fa era entrata al Grande Fratello per un incontro che riportasse la serenità definitiva tra loro. Ma orgoglio e tensione non hanno permesso tutto ciò. A complicare la situazione anche una lettera da Perla a Mirko, con contenuti ricchi di sentimenti.

Mirko e Perla, la love story continua? Lui nega ma…

Per questo motivo Greta Rossetti era uscita sul suo profilo TikTok con un video e la musica de “Il triangolo” di Renato Zero. E’ evidente che per lei la situazione stia diventando come quella descritta nella canzone. Ma non solo, è certa che tra Mirko e Perla ci sia ancora amore. Infatti, sempre su TikTok, Greta ha scritto: “Lui la ama ancora”.

Mirko Brunetti è ancora innamorato di Perla Vatiero?/ Greta commenta la lettera al Grande Fratello 2023

Eppure Mirko ha affermato più volte di non provare più niente per Perla e di non avere intenzione di tornare sui suoi passi. Con questa frase di Greta, tuttavia, il mistero rischia di infittirsi. Siamo certi che la vita sentimentale di Mirko tornerà tra i temi principali delle prossime puntate del Grande Fratello 2023.

LEGGI ANCHE:

Grande Fratello 2023 in onda solo un giorno a settimana: crisi di ascolti dietro lo stop?/ Ecco i veri motivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA