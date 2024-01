Mirko Brunetti e Angelica Baraldi, vacanza sulla neve/ Lei smentisce: “Riccardo? L’unico uomo che voglio”

Mirko Brunetti e Angelica Baraldi vacanza di coppia sulla neve a Madonna di Campiglio?

Vacanza sulla neve per Mirko Brunetti e Angelica Baraldi dopo l’esperienza televisiva del Grande Fratello 2023. I due non hanno mai nascosto all’interno della casa di Cinecittà di avere tantissime cose in comune lasciandosi andare anche a comportamenti ed atteggiamenti che sono stati fraintesi al di fuori. In tanti, infatti, erano convinti che tra i due ci fosse del tenero, ma sia Angelica che Mirko hanno sempre prontamente smentito qualsiasi gossip o pettegolezzo. Dopo essere usciti dalla casa più spiata d’Italia i due però continuano a far parlare di se. Il momento propizio è arrivato durante una vacanza in montagna sulla neve che, manco a dirlo, ha scatenato la curiosità dei fan e dei social.

Mirko Brunetti e Angelica Baraldi, infatti, hanno deciso a pochi giorni dal Capodanno di concedersi una vacanza sulla neve presso la località sciistica Madonna di Campiglio. Naturalmente il tutto immortalato con tanto di foto e video pubblicati sui social dove i fan sono impazziti! Angelica non era da sola, visto che sulla neve c’era anche il fidanzato Riccardo ed altri amici della coppia.

Angelica Baraldi dopo il Grande Fratello 2023: “Riccardo è il mio futuro, non Mirko Brunetti”

Nonostante la presenza del fidanzato Riccardo, le foto di Mirko Brunetti e Angelica Baraldi sulle neve a Madonna di Campiglio hanno fatto sognare i fan e sostenitori della coppia, anche se tra i due c’è solo una grande amicizia. “Buongiorno, oggi giornata spettacolare a Madonna di Campiglio” hanno detto in coro Angelica e Mirko in una Instagram Stories.

Non solo, proprio Angelica Baraldi pochi giorni fa sui social ha voluto una volta per tutte chiarire il rapporto con Mirko Brunetti dichiarando: “penso sia arrivato il momento di esprimere il mio pensiero. Sto leggendo sul mio profilo tanti commenti inopportuni, insulti, offese e cattiverie agghiaccianti. Riccardo è l’unico uomo che voglio al mio fianco per il resto dei giorni. Non ho mai avuto il minimo dubbio su ciò che provo per lui, nemmeno nel contesto della Casa del Grande Fratello. Lui è la mia famiglia, il mio porto sicuro ed è il mio presente e mi impegno tutti i giorni affinché possa essere anche il mi futuro. Riccardo, non Mirko come tanti di voi stanno scrivendo”.

