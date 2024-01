Mirko Brunetti e Greta Rossetti, confronto ‘finale’ al Grande Fratello 2023/ “Tra noi era solo amicizia…”

Grande Fratello 2023, ‘ultimo atto’ tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti

Al Grande Fratello 2023 forse è giunta la parola fine su un capitolo trito e ritrito: il fantomatico triangolo sentimentale con protagonisti Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. L’ex concorrente, nel corso della 32a puntata, ha avuto modo di confrontarsi con la seconda mettendo in evidenza – entrambi – come tra loro ormai il rapporto abbia preso una forma diversa dall’amore a dispetto di quanto accaduto dopo Temptation Island.

Grande Fratello 2023, 32a puntata/ Diretta e eliminato: Anita: "Giuseppe? L’amore ha tante forme"

Alfonso Signorini ha chiamato all’appello Mirko Brunetti e Greta Rossetti; questa volta l’obiettivo era chiarire in maniera definitiva il loro rapporto, agli occhi di tutti già declassato da amore ad amicizia. A prendere la parola è stato l’ex concorrente del Grande Fratello 2023: “Ho sentito gli auguri e ti ringrazio, è bello il rapporto che hai creato con Perla ed è anche un bel messaggio perché non era scontato. Non mi piace quando mi psicanalizzate. Non so quanto vi possa fare bene affrontare questi discorsi…”.

Mirko Brunetti affronta Federico Massaro: "Non hai gli attributi, fai il pavone"/ Poi è lite con Varrese!

Greta Rossetti ‘benedice’ il ritorno di fiamma tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero: “Vedo come si guardano…”

La parte più consistente del confronto è stata forse offerta da Greta Rossetti che si è palesemente defilata da quello che prima era un triangolo con Mirko e Perla, e che adesso ha preso più la forma di un duetto. “Sto lavorando veramente tanto con me stessa, sto partendo da tutti i dolori che ho internamente che vuoi o non vuoi sono legati a Temptation Island. Sono entrata lì con un problema importante in famiglia e ho trovato una persona, Mirko, che ha saputo prendermi e capirmi come nessun altro aveva mai fatto… Piano piano abbiamo capito di aver sbagliato la forma, era più un rapporto di amicizia che d’amore”.

Perla Vatiero e Beatrice Luzzi, scontro tra ‘regine’ al Grande Fratello 2023/ “La ‘boss’ sei tu, non io!”

Mirko Brunetti ha fatto da eco alle parole di Greta Rossetti: “Se mi da fastidio quando lei dice che non l’ho mai amata? Sicuramente abbiamo affrettato i tempi. Mi dispiace quando lei sminuisce un po’, anche se non con cattiveria, anche perchè io so quello che ha sofferto dopo quel programma. Se siamo arrivati a queste consapevolezze significa che siamo maturati tanto”. Dunque, niente più ‘intrighi triplici’ al Grande Fratello 2023, parola di Greta Rossetti: “ La sostanza c’è sempre stata, ci siamo aiutati tanto. Lui si è preso responsabilità mia ed è stato un grande uomo a farlo. Abbiamo semplicemente affrettato tutto perchè il bene è ed era tanto… Perla e Mirko ancora innamorati? Ne sono convinta perché vedo come si parlano, si abbracciano, come lei mi parla di lui. Con gli occhi di una persona ormai esterna vedo tanto amore tra di loro”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA