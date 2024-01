Mirko Brunetti e Perla Vatiero, nuovo confronto al Grande Fratello/ “Sicuramente l’amore non è mai finito”

Grande Fratello 2023, il confronto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero

Al Grande Fratello 2023 Mirko Brunetti ha fatto ritorno nella Casa e, oltre ad un duro scontro con Massimiliano Varrese e Federico Massaro, ha avuto modo di incontrare nuovamente Greta Rossetti e Perla Vatiero. Il confronto con la prima è stato importante per fare chiarezza una volta per tutte: per Greta il loro è stato più un rapporto di amicizia che di amore. A seguire va in scena il faccia a faccia tra Mirko e Perla, che si riabbracciano dopo tanto tempo.

La concorrente negli ultimi giorni ha avuto scontri piuttosto accesi nella Casa, soprattutto con Stefano Miele e Beatrice Luzzi, arrivando ad essere accusata di non essere vera. Il ragazzo, allora, la conforta: “Stai tranquilla, sei questa e so anche quella che sei stata. Impara da tutto quello che è successo“. Perla però è demoralizzata: “Se la gente viene qui per creare determinate cose, non è che me ne sto zitta. Io non riesco ad essere finta, lo sai“.

Mirko Brunetti: “Sicuramente l’amore non è mai finito“

Sul volto di Perla Vatiero torna però il sorriso quando si parla del suo rapporto con Mirko Brunetti. Tra i due è evidente l’imbarazzo, al punto che lo stesso Alfonso Signorini interviene dallo studio ironizzando: “Smollatevi un po’, sembrate due stoccafissi!“. I due, a quel punto, riescono a guardarsi negli occhi, mettere sul tavolo i rispettivi sentimenti e parlare del loro rapporto ad oggi. Un rapporto in cui c’è un bene infinito, e forse qualcosa di più. “Per il vissuto che abbiamo avuto e per quello che abbiamo condiviso e superato, un ‘ti voglio bene’ lo vedo un po’ banale, troppo poco“, ammette Perla.

Entrambi non vogliono sbilanciarsi, forse colti dall’imbarazzo del momento in diretta e soprattutto dai cori dal pubblico in studio al grido di “Bacio! Bacio!“. Tra i due, alla fine, c’è stato solo un affettuoso bacio sulla guancia e un grosso abbraccio, con Brunetti che ammette: “Sicuramente l’amore non è mai finito, quello lo possiamo dire. Poi stare insieme è un altro discorso”.











