Mirko Brunetti e Perla Vatiero sempre più vicini al Grande Fratello 2023/ “Lo sai che ti voglio bene…”

Grande Fratello 2023, Mirko Brunetti e Perla Vatiero tornano insieme?

Al Grande Fratello 2023 sono stati piuttosto vari e numerosi i temi che hanno attirato l’interesse e la curiosità del pubblico nel corso di queste lunghe settimane. Al netto di tutto, c’è poco da fare; sono le questioni sentimentali a tenere banco più a lungo nella Casa più spiata d’Italia. Sotto la lente d’ingrandimento primeggiano Mirko Brunetti e Perla Vatiero reduci dalla rottura a Temptation Island ma di nuovo “vicini” nel reality condotto da Alfonso Signorini.

Grande fratello 2023, Angelica Baraldi a rischio con Rosy Chin e Vittorio Menozzi immune/ Il pronostico

Con l’ingresso di Perla Vatiero al Grande Fratello 2023, Mirko Brunetti non sembrava propenso a prodigarsi nei confronti dell’ex fidanzata, anzi. Le prime parole del concorrente furono rivolte a Greta Rossetti – in teoria sua attuale fidanzata – nel tentativo di rassicurarla sulle sue intenzioni. La relatà dei fatti, stando alle ultime clip, sembra però ben lontana da quanto forse si aspettava proprio l’ex tentatrice.

Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni, “complotto” al Grande Fratello 2023?/ Retroscena sul montepremi

Mirko Brunetti e Perla Vatiero, la complicità è ancora evidente

Come anticipato, le ultime ore al Grande Fratello 2023 hanno messo in evidenza una complicità sempre più evidente tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. I due, prima di arrivare al capolinea durante l’esperienza a Temptation Island, avevano condiviso una relazione piuttosto longeva e importante. Nel reality passionale, complice l’incontro con Greta Rossetti, l’idillio si era però spezzato. Osservando una delle ultime clip pubblicate dall’account ufficiale del programma su X, è però chiaro che una volta tornati a condividere del tempo insieme, qualcosa si sia riacceso tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero.

Grande fratello 2023, Perla Vatiero ci riprova con Mirko Brunetti?/ La confessione a Beatrice Luzzi spiazza

La clip in questione mostra Mirko Brunetti e Perla Vatiero insieme, abbracciati e sotto delle grandi coperte. Queste non nascondono però la tenerezza tra i due; tenere effusioni e parole dolci che sembrano rimandare a quella relazione bruscamente interrotta ma che forse era solo irrisolta. “Lo sai che ti voglio bene no?”, una frase quasi ingenua e banale, ma che in realtà viene pronunciata dal concorrente per spezzare un silenzio che vale più di mille parole. Chissà come la prenderà anche questa volta Greta Rossetti e se il tema verrà nuovamente trattato nella prossima puntata del Grande Fratello 2023.











© RIPRODUZIONE RISERVATA