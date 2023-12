Mirko Brunetti e Perla Vatiero spopolano sui social/ Nasce una fancam al Grande Fratello 2023

Mirko Brunetti e Perla Vatiero sempre più popolari sui social

Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono sempre più protagonisti al Grande Fratello 2023. La coppia saltata per aria la scorsa estate a Temptation Island sta rubando la scena nella casa più spiata d’Italia, con Perla e Mirko che raccolgono sempre più fan e consensi ogni giorno che passa. E esplosa ufficialmente la mania tra i fan del Grande Fratello 2023 e tutti i giorni spuntano dei nuovi supporter di coloro che vorrebbero rivedere insieme i due gieffini. Ricordiamo infatti che dopo 5 anni di storia, Mirko e Perla Vatiero hanno preso parte a Temptation Island nella speranza di risolvere alcuni problemi registrati negli ultimi anni di relazione. Situazione che è poi crollata nel reality show e che ha portato Perla Vatiero e Mirko Brunetti a chiudere la loro relazione, con l’imprenditore che si è subito consolato tra le braccia di Greta Rossetti, pronta a varcare la porta rossa questa sera.

Nelle scorse ore Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno regalato un momento davvero esilarante ai fan del Grande Fratello. Nelle ultime ore è nata addirittura una fancam solo perché Mirko Brunetti ha fatto la ceretta alle ascelle alla sua ex Perla. Insomma, i social sono in visibilio, con TikTok in particolar modo esploso per la coppia che il pubblico si augura di riabbracciare il prima possibile.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero, possibile ritorno di fiamma?

Tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti c’è aria di ritorno di fiamma nella casa del Grande Fratello 2023. Come stanno le cose tra di loro? Un riavvicinamento tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti c’è stato indubbiamente e adesso sarà il tempo a dire come si evolverà la situazione, a maggior ragione da stasera che farà il suo ingresso nel reality Greta Rossetti. Nei giorni scorsi i due ex fidanzati si sono confrontanti, con la partenopea che ha messo Mirko Brunetti alle strette, provando a decifrare i suoi pensieri.

Le parole di Perla: “Pensavi’? Al passato? Lascia stare che poi nella vita succedono cose e c’è la sofferenza e uno ha paura e pensa di non farcela a superare. Ok, ma pensavi? Io non penso che tu pensavi. Io penso che tu pensi al presente. Forse lo pensi anche più di prima, ma ci sono cose che sono successe. Credo sia giusto affrontare tutti i discorsi e valutare. Forse io la penso diversamente – ha confidato la Vatiero e Mirko Brunetti –. Pensavo che non mi toccasse più nulla e mi dicevo ‘cosa può ancora ferirmi dopo tutto il male che mi ha fatto?’. E invece delle cose mi feriscono sempre” le parole di Perla a Mirko.

