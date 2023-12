Mirko Brunetti ‘elimina’ Greta al Grande Fratello 2023: “Voglio rimanga Perla”/ Colpo basso di Signorini ma…

Mirko Brunetti messo alle strette da Signorini: “Devi scegliere tu chi tra Perla e Greta puù rimanere al Grande Fratello”

Colpo basso di Signorini e del Grande Fratello per Mirko Brunetti nel corso della puntata del 2 dicembre. Greta Rossetti ha fatto il suo ingresso nella Casa come concorrente e ha avuto un confronto con il suo ex e con Perla. Il conduttore ha però chiamato Mirko in confessionale dove ad attenderlo c’era una busta rossa contenente ‘una polpetta avvelenata’ secondo Signorini.

Antonella Fiordelisi "Perla Vatiero? La conosco e mi piace"/ "Mirko Brunetti non è innamorato di lei. Greta…"

Nella busta rossa una terribile scelta per Mirko: “Sarai tu a scegliere chi tra Greta e Perla potrà rimanere nella Casa”. Il concorrente sbianca, messo in difficoltà dal brutto gesto che è costretto a fare. La scelta però arriva in pochi istanti e viene annunciata in salotto, di fronte alle due dirette interessate.

Grande Fratello 2023, 23a puntata/ Diretta e eliminato: sorpresa per Giuseppe, Beatrice e Vittorio immuni!

Mirko Brunetti sceglie Perla: Greta lascia la Casa ma…

La decisione di Mirko è abbastanza scontata: sarà Perla a rimanere nella Casa. Greta tiene subito a dire cosa ne pensa: “Non me l’aspettavo. Ha scelto lei perché è innamorato di lei. Lo ammettesse!”. Mirko però replica: “Non è una scelta d’amore”. Greta viene allora invitata da Signorini a lasciare immediatamente la Casa, ma una volta fuori le svela che ovviamente si tratta di uno scherzo, un brutto gioco ai danni di Mirko. Greta però ringrazia per questa mossa: “Mi ha aiutato a capire qualcosa in più su di lui.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA