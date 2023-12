Mirko Brunetti eliminato al Grande Fratello 2023?/ Concorrente a rischio: cosa dicono i sondaggi temporanei

Grande Fratello 2023, sondaggi: Mirko Brunetti a forte rischio eliminazione

In vista della prossima puntata del Grande Fratello 2023, in programma sabato 9 dicembre, emergono i primi risultati temporanei sul prossimo televoto. Nella nuova diretta, infatti, andrà in scena un’eliminazione e a rischio ci sono Anita Olivieri, Perla Vatiero, Sara Ricci e Mirko Brunetti, i concorrenti in nomination. Sebbene manchino ancora due giorni al prossimo appuntamento televisivo con il reality condotto da Alfonso Signorini, con i giochi dunque ancora aperti, i sondaggi sembrano già parlare chiaro circa l’esito delle votazioni.

Perla Vatiero chiude definitivamente con Mirko Brunetti al Grande Fratello 2023?/ "Ad oggi non c'è amore"

Come illustrato dal sito grandefratello.forumfree, infatti, le intenzioni del voto dei telespettatori sembrano nette e chiare: a dominare la classifica delle preferenze è Sara Ricci con circa il 45% dei voti. Seguono Perla Vatiero e Anita Olivieri, rispettivamente a circa il 23% e il 20%, dunque piuttosto vicine. Più defilato, invece, Mirko Brunetti, con il solo 12% circa delle preferenze. Potrebbe dunque essere proprio lui il principale indiziato all’eliminazione dal gioco.

Gianmaria Antinolfi ci riprova con Sophie Codegoni e Soleil Sorge?/ Gli ex GFVIP si rivedono e...

Mirko Brunetti diviso tra Perla Vatiero e Greta Rossetti

I sondaggi, seppur temporanei, al momento parlano chiaro: Mirko Brunetti è a serio rischio eliminazione e, nella prossima puntata del Grande Fratello 2023, potrebbe dire definitivamente addio al gioco. Al momento il condizionale è d’obbligo poiché solo l’esito ufficiale, che verrà comunicato in diretta da Alfonso Signorini, segnerà per sempre il destino dei concorrenti. Se però le cose dovessero andare in questa direzione, l’eliminazione di Mirko farebbe davvero rumore e sarebbe a tratti clamorosa.

L’ex Temptation Island, infatti, è stato uno dei grandi protagonisti di queste ultime settimane del reality. La convivenza con Perla Vatiero e Greta Rossetti l’ha portato a confrontarsi con le due ragazze, di fronte alle quali ha palesato incertezza circa i suoi reali sentimenti. Da un lato il passato che lo lega a Perla, con i fan convinti che tra di loro ci sia ancora amore. Dall’altro il sentimento per Greta che, nonostante i recenti attriti, non sembra del tutto scemato. Forse, proprio questo suo stato di incertezza potrebbe averlo messo in cattiva luce agli occhi del pubblico, che potrebbe punirlo con una sonora eliminazione dal gioco.

Josh Carter Rossetti, chi è il fratello di Greta Rossetti/ "La vedo bene inserita al Grande Fratello 2023"

© RIPRODUZIONE RISERVATA