Mirko Brunetti fa pace con la mamma dopo Temptation/ “Non pensiamo a cosa sia successo, ricominciamo da qui”

Mirko Brunetti fa pace con la mamma: l’abbraccio commuove il web

Dopo aver partecipato a Temptation Island, Mirko Brunetti non ha ritrovato solo l’amore ma anche il rapporto con la mamma che da tempo non funzionava. Il volto del dating show si è mostrato sui social mentre abbraccia il genitore e poi aggiunge: “Cosa mi ha dato quest’esperienza? Con 21 giorni tutto quello che sembrava irrisolvibile di colpo è al suo posto. Sono andato a fondo nei miei pensieri smettendo di farmi domande ma cercando le risposte. ”

E ancora: “Questa foto, questo abbraccio con la mia mamma racchiude tutti quei 21 giorni in cui volevo uscire migliore di come ero entrato. Non pensiamo a cosa sia successo tra noi ma ricominciamo da qui” afferma con il sorriso Brunetti, che ha commosso i fan.

Mirko Brunetti racconta la storia con Greta: “Mi godo ogni momento”

Durante il percorso a Temptation Island, Mirko ha lasciato l’ex fidanzata Perla e ora fa coppia fissa con l’ex tentatrice Greta. Sui social, Brunetti ha raccontato ai fan come stia vivendo la relazione con la sua nuova compagna: “Mi sto godendo ogni singolo momento, ho ritrovato una serenità che non sentivo da tempo. ”

E ancora: “Non mi sento più sbagliato della persona che sono, quindi devo dire che sto molto bene. Per come mi vedo ad oggi non mi pento di nulla, anzi mi pento di aver perso me stesso pensando solo a cercare di far del bene a chi mi vedeva come un problema. Questa esperienza mi ha insegnato che le cose belle vanno vissute, vanno vissuti a pieno tutti i momenti che ti fanno stare bene, senza paura o pregiudizi. Poi chi vivrà vedrà.” Nelle ultime ore, il volto del dating ha anche chiarito il motivo per cui ha scelto di fare un tatuaggio con Greta.

