MIRKO BRUNETTI, FIDANZATO PERLA VATIERO/ Lei: “Ecco perché non andremo a convivere”

“Non mi sono mai capacitata della rottura, non capivo come una relazione così forte non potesse avere un confronto”, così Perla Vatiero ha parlato a Verissimo della rottura con Mirko Brunetti a Temptation Island. “Ma stavamo scappando, perché sapevamo che vederci ci avrebbe riportato indietro, a stare indietro e a ripetere gli stessi errori. Dopo Temptation Island non l’ho più visto, sono tornata a casa mia, perché sapevo che rivedendoci non avremmo avuto il coraggio di finirla”. Ma Perla non ha mai avuto dubbi sul fatto che sia l’uomo giusto per lei: “Ho sempre pensato che sia l’uomo della mia vita, non ho mai smesso di pensarlo”.

A Verissimo ha avuto al suo fianco Mirko Brunetti nella parte finale dell’intervista: “Sono felice per lei, ho sempre creduto in Perla, anche quando nessuno lo faceva, lei in primis. Ho sempre pensato che sarebbe volata”. Perla Vatiero e Mirko Brunetti ora sono pronti a viversi con normalità, quella che negli ultimi tempi è mancata. “Non andremo a convivere subito, devo prendere in mano la mia vita dopo quattro mesi e mezzo al Grande Fratello. Dobbiamo organizzarci e ritrovare un equilibrio”. (agg. di Silvana Palazzo)

Nella nuova puntata di Verissimo tra gli ospiti più attesi c’è sicuramente Perla Vatiero che con il fidanzato Mirko Brunetti (ed il triangolo Greta Rossetti) ha tenuto banco nelle dinamiche della Casa del Grande Fratello 2024 per interi mesi. Perla e Mirko si sono conosciuti quando lei aveva solo 12 anni. I due si vedono saltuariamente, scatta il bacio ma dura poco. Dopo anni si rincontrano, si innamorano e dopo cinque anni di relazione attraversano la prima crisi che li porta a partecipare a Temptation Island, nel reality dei sentimenti comprendono di non essere fatti l’uno per l’altra. Si lasciano e Mirko sceglie di iniziare una conoscenza con la tentatrice Greta Rossetti ma il flirt dura poco.

Passano un paio di mesi e Mirko Brunetti entra nella Casa del Grande Fratello e, alcune settimane dopo, all’insaputa l’una dell’altra entrano le sue due ex Greta Rossetti e Perla Vatiero. Dopo discussioni, liti, alti e bassi, e momenti di eterna indecisione da parte del rietino alla fine Mirko Brunetti e Perla Vatiero si riscoprono innamorati e decidono di darsi un’altra possibilità. Terminata l’esperienza nel reality di Canale5 da vincitrice, Perla Vatiero. La coppia è ormai pronta a vivere il loro amore lontano dalle telecamere ed i due sono di molto attivi sui social in cui condividono momenti della loro vita quotidiana.

Uscita dalla Casa del Grande Fratello 2024, Perla Vatiero a Chi ha confessato: “Dovevamo staccarci e abbiamo trovato il coraggio e una motivazione per farlo. Il nostro scegliere di non stare insieme non era per mancanza di amore. Lo abbiamo dimostrato nei venti giorni insieme nella Casa, fra noi c’era intesa, c’era complicità, c’era amore, c’era tutto”. Mirko Brunetti, invece, guarda al futuro: “Il prossimo passo sarà tornare alla normalità. Ora vogliamo solo un po’ di noi due: un po’ di privacy. Progetti di matrimonio? Per ora no. Sarà una convivenza da ragazzi, cercheremo di divertirci, di ritrovarci, magari altrove”.

Dell'amore con il fidanzato Mirko Brunetti, dell'esperienza nel reality di Canale del rapporto con i genitori e con la sorella e di molto altro Perla Vatiero parla nell'intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo domenica 31 marzo 2024.











