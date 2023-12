Mirko Brunetti geloso di Greta? “Io non ho detto a Vittorio di provarci con lei!”/ Menozzi sotto accusa al GF

Vittorio Menozzi e Greta Rossetti vicini al Grande Fratello 2023: la reazione di Mirko Brunetti

Nelle ultime ore, nella Casa del Grande Fratello sta facendo discutere l’avvicinamento di Vittorio Menozzi alla nuova arrivata Greta Rossetti. L’ex di Mirko Brunetti ha chiarito che non vuole tornare con lui e anzi affronta questa avventura da single. E mentre nella Casa c’è chi si tiene un po’ alla larga da lei, Vittorio fa il contrario, avvicinandosi e intrattenendo con la nuova concorrente lunghe conversazioni. Ma qual è stata la reazione di Mirko di fronte a queste immagini?

Quando Marco Maddaloni gliel’ha chiesto, Mirko ha chiarito: “Io non ho detto che non tengo a lei, ho detto a Vittorio ‘qualunque cosa tu voglia fare, sentiti libero‘, ma non l’ho detto a Greta“. “Cosa significa? Che vuoi mettere alla prova Greta?“, ha chiesto allora Maddaloni, e Mirko ha risposto: “Il discorso che gli ho fatto era di scherzare e giocare, non gli ho detto ‘vai e provaci'”.

Vittorio Menozzi sotto accusa al Grande Fratello

Mirko ha però tenuto a sottolineare che Greta affronta questa avventura al Grande Fratello come sue ex e non come fidanzata: “È anche vero che lei è entrata dicendo ‘io sono single, punto e basta, sono entrata qua per fare il mio percorso’. Poi sta alla persona dire ‘magari evito, questo non lo faccio, mi tiro indietro‘”. Se il pizzico di gelosia di Mirko è dunque evidente nei confronti di Greta, così come in quelli dell’altra sua ex Perla Vatiero, è anche vero che l’atteggiamento di Vittorio non è piaciuto a molti e anzi fomenta l’idea, già espressa da alcuni in Casa, che al modello piaccia mettersi in mezzo a coppie, creando dei triangoli.











