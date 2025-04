Mirko Brunetti rompe il silenzio su Perla Vatiero. Ma, cos’è successo? Com’è noto, dopo una serie di alti e bassi e l’esperienza al Grande Fratello, Perla e Mirko hanno messo fine alla loro relazione la scorsa estate. Da allora, entrambi hanno voltato pagina. In particolare, Mirko ha ritrovato l’amore accanto a Silvia Ghio, una giovane aspirante attrice. Tuttavia, le frecciatine e le polemiche tra i due non sono mai davvero cessate. Nella giornata di ieri, venerdì 18 aprile, i “Perletti” sono tornati al centro dell’attenzione dopo che alcuni fan hanno scovato un like sospetto di Mirko ad un TikTok di Perla.

Un gesto inaspettato quello di Brunetti, soprattutto considerando che da circa otto mesi non sembrava esserci stato alcun contatto con la sua ex e che, ad oggi, è impegnato in un’altra relazione. Ovviamente, quindi, il “mi piace” non è passato inosservato e la notizia ha fatto il giro dei social, scatenando una pioggia di reazioni da parte degli ex sostenitori della coppia, diventata famosa grazie a Temptation Island. Di fronte al clamore mediatico, l’ex gieffino ha deciso d’intervenire personalmente, pubblicando una storia su Instagram in cui ha preso le distanze dalle polemiche e lanciato un duro attacco ai suoi ex fan.

Mirko Brunetti torna a parlare della storia con Perla Vatiero: ecco cos’è successo

Poche ore fa, Mirko Brunetti ha condiviso una sua foto in palestra, accompagnata da una sorta di “comunicato” rivolto a chi ha alimentato la polemica nata dal suo like al TikTok dell’ex fidanzata, Perla Vatiero. “Ragazz*, che devo dire? Sto vedendo gente scomodarsi, tra articoli e non, per un like di mezzo secondo, tra l’altro su una pagina dove l’unico intento è screditarmi. Fa ridere ma anche riflettere. Mi domanderei più del perché stessi lì. Sto facendo la mia vita (quella vera) con normalità, senza nuocere a nessuno. La vita va avanti, andateci anche voi”, ha scritto l’ex concorrente del Grande Fratello.

Le parole di Mirko hanno scatenato un’altra ondata di critiche, con molti ex fan dei “Perletti” che si sono scagliati contro di lui. Secondo molti, Mirko avrebbe dovuto prevedere che, mettendo certi like, avrebbe inevitabilmente attirato l’attenzione su di sé. Inoltre, le parole utilizzate della sua storia Instagram non sono sembrate particolarmente inerenti al suo gesto, ma più che altro si sono tradotte in un attacco diretto ai suoi ex fan. Infine, c’è chi sostiene che, così facendo, non abbia portato rispetto alla sua nuova fidanzata. D’altro canto, invece, Perla è rimasta in silenzio, preferendo non esprimersi sulla vicenda.