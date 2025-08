Mirko Brunetti, spunta una bionda accanto a lui a Formentera: mistero sulla sua identità, i social impazziscono. Si tratta di Silvia Ghio?

Mirko Brunetti ha una nuova fidanzata, almeno a quanto pare dalle foto che nelle ultime ore sono circolate sul web. Sul profilo di Deianira Marzano è comparsa un immagine dell’ex gieffino e concorrente di Temptation Island mentre si trovava al mare con una ragazza bionda. “Ciao! Mirko Brunetti a Formentera Formenteraconur con una ragazza bionda. ragazza bionda. Ho le foto Ho le foto ma non so come mandartele“, così ha scritto una fan all’esperta di gossip che ha immediatamente repostato lo scoop.

Grande Fratello, ex concorrente è incinta: ecco chi è, l'annuncio inaspettato/ "Presto saremo in tre"

Ancora non si è capito se la persona ritratta nella foto sia Silvia Ghio, la sua fidanzata fino a pochi giorni fa, o se invece si tratta di una nuova donna. I fan hanno dei sospetti a riguardo, anche per il fatto che nelle ultime ore la Ghio si è sfogata sui social (ve lo abbiamo raccontato qui), scrivendo non non poterne più di ricevere così tanto odio dal web solo per via del tifo verso Perla Vatiero. “Non può e non deve essere una colpa scegliere di stare con una persona. Non è normale che ci siano “conseguenze” per aver conosciuto una persona single ed essersene innamorata“, aveva detto.

Grande Fratello, Stefano Bettarini nel cast?/ Decisione a sorpresa di Simona Ventura

Mirko Brunetti, chi è la fidanzata Silvia Ghio

Solo qualche settimana fa Mirko Brunetti aveva chiarito la sua relazione con Silvia Ghio, annunciando di avere una nuova fidanzata. L’ex concorrente del Grande Fratello ha spiegato di averla conosciuta a Roma nell’Accademia di recitazione che entrambi frequentano per perfezionare le loro skills nel mondo dello spettacolo. Dunque, dopo diverso tempo in cui i fan hanno sospettato molto su di loro, è arrivata la conferma sul rapporto. Non si sa molto sulla fidanzata di Mirko Brunetti se non che è stata una delle semifinaliste a Miss Italia e che è originaria di Alessandria, più precisamente a Novi Ligure. Appassionata di Teatro, sta studiando per diventare un’attrice.