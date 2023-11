Mirko Brunetti imbarazzato da Perla Vatiero al Grande Fratello 2023/ Greta Rossetti reagisce così

Mirko Brunetti e la reazione all’arrivo di Perla Vatiero

Lo sguardo incredulo di Mirko Brunetti di fronte all’immagine di Perla Vatiero non è passato inosservato agli occhi attenti del pubblico che ha seguito la scorsa puntata del Grande Fratello 2023 per vedere l’incontro tra i due ex fidanzati nella casa di Cinecittà. Mirko, dopo aver scoperto la presenza di Perla in casa, ha abbracciato l’ex fidanzata chiudendo gli occhi e lasciandosi travolgere dalle emozioni del momento. Chi ha seguito tutto da casa è stata Greta Rossetti, la fidanzata di Mirko che, dopo aver visto l’incontro tra il fidanzato e la sua ex, non ha esitato a mostrare la propria reazione sui social.

Osservandolo da casa, Greta ha notato imbarazzo nello sguardo del fidanzato che conviverà con Perla con cui ha vissuto una relazione importante, fino a quando lo deciderà il pubblico. La cosa, tuttavia, sembrerebbe non preoccupare Greta che, con un post, ha espresso la propria vicinanza a Mirko.

La reazione di Greta Rossetti

Greta Rossetti esprime tutta la propria vicinanza al fidanzato Mirko Brunetti dopo l’ingresso nella casa del Grande Fratello 2023 di Perla Vatiero. “Ti amo tanto anche io. Mi dispiace per questo tuo imbarazzo, ma io sono con te”, ha scritto Greta che non ha alcuna intenzione di fare passi indietro.

Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi, infatti, Greta aveva espresso totale fiducia nel suo amore con Mirko: “Credo tanto nell’amore che provo per Mirko, so quanto è importante per me e so che vedo un futuro con lui. Fino a quando Mirko non verrà da me a dirmi che non mi ama più, che vuole stare con un’altra persona, io starò qui a guardarlo, a difenderlo da tutti, a difendere la nostra relazione, a crederci. Se arriverà quel momento, sarò io la prima ad augurargli il meglio perché io voglio che sia felice con o senza di me, l’importante è che sia sincero”.

