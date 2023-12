Mirko Brunetti in crisi dopo l’ingresso di Greta/ La reazione di Perla: “Evito di avvicinarmi”

Mirko Brunetti in crisi dopo l’ingresso di Greta: la reazione di Perla

Nelle ultime ore, Mirko Brunetti è scoppiato a piangere dopo l’ingresso di Greta Rossetti nella casa del Grande Fratello. A cercare di tirargli su il morale ci ha pensato Perla che, però, non è riuscita nel suo intento: “Vederti così diverso mi preoccupa, evito di avvicinarmi per paura di peggiorare le cose. “

Vatiero ha poi aggiunto: “Non so che tipo di tatto io debba avere perchè mi stava venendo l’ansia a me, non provo quella sensazione di ansia da non so chissà quanto tempo. Io in questo momento vorrei scomparire. Non voglio allontanarmi da te, non rende la situazione tranquilla per nessuno. Mi dispiace, non è quello che voglio.” Cosa accadrà in questo triangolo amoroso?

P: “Dentro la sauna mi stava prendendo l’ansia.”

M: “E in quel momento che volevi fare? Che avresti fatto?”

P: “Quello che ho fatto ieri sera, ma non mi sembra il momento giusto, perché io penso anche a te.”

M: “Mi hai risposto, eh. Non volevo altre risposte.”#perletti pic.twitter.com/z0iEHFngif — quello_che_mi_passa (@per_la_testa) December 3, 2023

Greta Rossetti chiude con Mirko Brunetti: ecco cosa è successo

Mirko Brunetti ha avuto un crollo dopo l’ingresso di Greta, con la quale nelle ultime ore c’è stato un chiarimento definitivo. L’ex tentatrice non ha dubbi, vuole chiudere definitivamente la loro storia d’amore: “Non c’è molto da dire, fai il tuo percorso. Non capisco come io possa metterti in imbarazzo.”

Come riporta Biccy, l’influencer ha aggiunto: “Per me puoi metterti nel letto con una. Il sentimento c’è, mi andrà via perché mi hai deluso, ma andrà via da solo con il tempo. Ma non tornerei mai con te e quindi non imbarazzarti. La mia decisione definitiva è questa. Non ti senti libero, ma devi sentirtici. Se tu partecipi a dei programmi televisivi poi non ti meravigliare! Ora ti stai piangendo addosso e non ha senso. Tu poi non sei chiaro e non si capisce quello che dici.”











