Mirko Brunetti in crisi: “Mi sento solo”/ Poi sfogo sulle critiche di Fiordaliso per un gesto per Greta

Mirko Brunetti tra Perla Vatiero e Greta Rossetti

Mirko Brunetti sempre più in crisi al Grande Fratello 2023. L’ingresso di Perla Vatiero gli aveva permesso di rivivere quella quotidianità con l’ex fidanzata ormai persa non nascondendo di provare ancora un interesse per lei. Tuttavia, l’ingresso come concorrente di Greta Rossetti ha cambiato nuovamente tutto. Dopo le prime ore di gelo e distanza, infatti, i due hanno avuto diversi confronti e, anche durante l’ultima puntata del Grande Fratello 2023, durante un confronto che ha avuto come arbitro Alfonso Signorini, Mirko ha lasciato intendere di provare ancora qualcosa per Greta che, a sua volta, non ha nascosto di essere stata, forse, troppo precipitosa nel chiudere la storia.

La presenza di Perla e Greta sta mettendo seriamente in difficoltà Mirko che sta provando a non ferire nessuna delle due dando ad entrambe il suo supporto ed è ciò che ha fatto nei confronti di Greta. Tuttavia, un suo gesto nei confronti della Rossetti ha scatenato le critiche di Fiordaliso.

Lo sfogo di Mirko Brunetti

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello 2023, Paolo Massella ha ricevuto un messaggio dal padre. Greta, ascoltando la storia di Paolo, si è emozionata e Mirko l’ha accarezzata per supportarla. Un gesto che non è piaciuto a Fiordaliso che, non condividendo tale gesto, ha criticato Mirko esortando, poi, questa mattina Perla a mostrarsi sorridente e a vivere la casa. Di fronte all’atteggiamento di Fiordaliso, ma anche di Letizia che è vicinissima a Perla, Mirko si è lasciato andare ad uno sfogo con Massimiliano Varrese.

“Mi sento solo”, ha ammesso il gieffino. Grecia l’ha poi esortato a vivere la casa senza dare peso al giudizio altrui. A consolare Mirko, poi, è stata proprio Fiordaliso che, dopo averlo abbracciato, gli ha detto: “Non sei solo, sono tutti dalla tua parte”.











