"Guerra" aperta tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero: interviene la sorella di lei, cos'ha fatto

Continua lo scontro tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Ma, si proceda con ordine. Com’è noto, Mirko e Perla sono diventati noti al grande pubblico durante la loro partecipazione a Temptation Island nel 2023. Dopo cinque anni di relazione, i due avevano deciso di mettersi alla prova nel reality delle tentazioni, spinti da un momento di crisi e stallo nel loro rapporto. Alla fine del programma, avevano scelto di separarsi, e Mirko aveva iniziato subito una nuova storia con l’ex tentatrice Greta Rossetti.

Dopo qualche mese, però, Brunetti è diventato un concorrente del Grande Fratello, dove si è ritrovato prima con Perla e, successivamente, anche con Greta. Durante la convivenza nella Casa più spiata d’Italia, i “Perletti” – come li hanno soprannominati i fan – si erano resi conto di provare ancora qualcosa l’uno per l’altra, tornando ufficialmente insieme. Al che, il loro riavvicinamento aveva fatto impazzire il pubblico, tanto da far vincere a Perla il reality. Tuttavia, a sorpresa, pochi mesi dopo la fine del GF, Mirko e Perla hanno annunciato di essersi lasciati di nuovo, questa volta definitivamente.

La sorella di Perla Vatiero lancia una stoccata a Mirko Brunetti: cos’ha detto

Dopo la rottura, Mirko e Perla hanno preso strade diverse, e lui ha già ritrovato l’amore con una nuova compagna, Silvia Ghio. A distanza di un anno dalla separazione, però, i riflettori sono tornati su di loro. Il motivo? Recentemente, è trapelata la notizia che Mirko avrebbe diffidato l’ex fidanzata dopo aver scoperto che stava scrivendo un libro sulla sua vita. Per evitare di essere citato nel ‘diario’, Brunetti ha deciso di agire per vie legali, lasciando di stucco sia i fan che la stessa Perla Vatiero. Difatti, lei ha confermato tutto tramite una storia su Instagram, dicendosi sorpresa dalla scelta di Mirko, ma augurandogli comunque il meglio.

A far parlare adesso è la sorella di Perla, Loana, che ha lanciato una pesante frecciatina all’ex cognato. “I figli sono lo specchio dei genitori. Senza amore e rispetto, difficilmente impareranno a rispettare, ma soprattutto ad amare. Grazie mamma e papà”, ha scritto sui social. In tanti hanno subito pensato che il messaggio fosse rivolto a Mirko, tirando in ballo il fatto che i suoi genitori siano separati. A quel punto, la situazione si è ribaltata e diversi fan hanno criticato Loana per aver toccato un tema così delicato e personale, nonostante lo sbaglio di Mirko.