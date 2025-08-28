Mirko Brunetti sbotta contro i suoi ex fan: la dura frase sulla storia con Perla Vatiero

Mirko Brunetti sbotta contro i fan dei “Perletti“. È passato ormai più di un anno dalla fine della relazione tra i due ex gieffini, che si erano ritrovati proprio dentro la Casa del Grande Fratello. Com’è noto, la loro storia, lunga cinque anni, si era interrotta a Temptation Island, quando al falò di confronto avevano deciso di prendere strade diverse. Subito dopo, poi, Mirko aveva iniziato una nuova relazione con l’ex tentatrice Greta Rossetti. Qualche mese più tardi, però, il destino si erano rincontrati al GF, dove Mirko aveva messo un punto definitivo alla storia con Greta e si era progressivamente riavvicinato a Perla, facendo sognare i fan della coppia “Perletti“.

Edoardo Donnamaria e la fidanzata Martina Di Pietro concorrenti a Pechino Express?/ La verità sui rumor

Il loro ritorno di fiamma aveva fatto sognare i telespettatori, tanto da portare Perla alla vittoria. Nonostante i due avessero parlato di un legame profondo, pochi mesi dopo la fine del reality la relazione è naufragata di nuovo, scatenando accese polemiche. A distanza di poco tempo, Mirko ha ritrovato l’amore accanto a Silvia Ghio, giovane attrice emergente. Da quel momento, non sono mancate nuove controversie, portando l’imprenditore a sbottare contro i suoi vecchi sostenitori.

Grande Fratello, Chiara Cainelli rompe il silenzio su Lorenzo Spolverato/ "Una delusione, cos'è successo"

Mirko Brunetti sbotta contro i suoi ex fan: cos’è successo

Negli ultimi giorni Mirko Brunetti è finito al centro delle polemiche, soprattutto dopo aver inviato una diffida a Perla Vatiero, intimandole di non menzionarlo nel libro autobiografico che sta scrivendo. Al che, è stato travolto da una pioggia di critiche, con molti che lo hanno accusato di essere andato avanti troppo in fretta dopo la rottura con Perla, insinuando addirittura che la sua relazione con Silvia Ghio fosse iniziata già da tempo. Recentemente, quindi, l’ex gieffino ha deciso di sfogarsi sui social, scrivendo: “Dopo un anno, non vi siete stufate di raccontare ca*zate? Quella tra me e Silvia è bella proprio perché normale. P.S.: Magari l’avessi conosciuta prima”.