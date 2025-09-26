Mirko Brunetti ha deciso di lasciare l'Italia insieme alla fidanzata Silvia Ghio: l'ex gieffino si è trasferito a Londra dopo le ultime polemiche

Mirko Brunetti ha preso un’importante decisione: quella di lasciare l’Italia. L’ex volto di Temptation Island e Grande Fratello ha aperto un nuovo capitolo della sua vita, trasferendosi a Londra insieme alla sua fidanzata Silvia Ghio. Una rivelazione fatta solo nelle ultime ore, attraverso un post pubblicato su Instagram nel quale spiega anche le motivazioni di questo cambiamento.

Accanto ad alcuni scatti che lo vedono nella città inglese, Mirko ha scritto: “Hi London. Ci sono cose che maturano e scegli in silenzio finché non è il momento di condividerle. Certe scelte non sono mai facili, tutto ciò che però mi porta a migliorare, a mettermi alla prova e a crescere lo accolgo con positività ed entusiasmo”.

Mirko Brunetti lascia l’Italia dopo le ultime polemiche sull’ex fidanzata Perla Vatiero: strade del tutto separate

Mirko Brunetti è determinato a dare una svolta alla sua vita, che lo porti verso nuovi e più importanti progetti. Un cambio netto che arriva dopo le accese polemiche dell’estate, scatenate ancora una volta da quei fan che sperano in un suo ritorno di fiamma con l’ex fidanzata Perla Vatiero. I due, com’è noto, hanno partecipato insieme a Temptation Island per poi ritrovarsi, da separati, al Grande Fratello, edizione che è stata proprio Perla a vincere.

Dopo quell’esperienza, Mirko e Perla sono tornati insieme per poi lasciarsi definitivamente qualche mese dopo. Un vero e proprio dramma per i tantissimi fan della coppia, ancor più delusi e infuriati quando Mirko ha annunciato di aver iniziato una relazione con un’altra donna: Silvia. Oggi, le strade di Perla e Mirko sono del tutto separate: lei è single ma presa da tanti nuovi progetti; lui è volato a Londra per iniziare una nuova vita con Silvia. Tuttavia, c’è ancora chi spera in un ritorno di fiamma.