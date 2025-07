Mirko Brunetti e la nuova fidanzata nel mirino del web: i fan rimpiangono l'ex compagna Perla? Ecco cosa sta succedendo

La storia d’amore tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero è ormai un lontano ricordo, per lui. Il ragazzo pare infatti aver voltato pagina con la nuova fidanzata Silvia Ghio, della quale sembra già perdutamente innamorato. Le foto con la dolce metà postate sui social nei giorni scorsi hanno tuttavia scatenato l’ilarità del web, che ha preso di mira Mirko Brunetti per la velocità con cui ha archiviato la relazione con l’ex fidanzata Perla. Il tira e mollo infinito con la compagna storica, evidentemente, ha sfinito e amareggiato anche il pubblico.

Così quando sul proprio profilo Instagram, l’ex concorrente del Grande Fratello ha condiviso un carosello di foto e video assieme alla nuova fidanzata – con la quale ha assistito tra un bacio e l’altro al concerto di Cesare Cremonini – ha scatenato l’ilarità del web. Tra i tanti commenti, molti rimbeccano proprio il ragazzo. “Mirko non sa stare da solo”, sentenzia un utente sotto il post incriminato.

Mirko Brunetti, la nuova fidanzata non fa breccia nel cuore dei fan? Le frecciate al veleno del web…

E ancora, nei confronti di Mirko, altre frecciate al veleno da parte dei fan che evidentemente si erano affezionati a lui e a Perla. “Caro Mirko, ma tu non volevi la vita vera fuori dai social e dalle telecamere? Così non sembra”, punge un internauta. “Ma dove sono usciti tutti questi like?”, si domanda sorpreso un utente.

“Strano che piacciono a così tante persone mah qualcosa non quadra”, continua ancora un fan di Mirko. Insomma la sua nuova storia d’amore non sembra aver fatto breccia nel cuore dei suoi follower storici, ma chissà che con il tempo le cose non possano cambiare. Per il momento Mirko è finito nel mirino dei social…

