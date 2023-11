Mirko Brunetti massaggio bollente ad Angelica/ Ciro incalza: “Lei è cotta”, il video è virale

Angelica e Mirko, massaggio bollente: la reazione degli inquilini

Angelica Baraldi e Mirko Brunetti si sono di nuovo trovati in una situazione compromettente. Dopo il ballo sensuale, arriva anche il massaggio bollente. Il concorrente aveva perso una scommessa e come “punizione” ha dovuto prendersi cura della schiena nuda di Angelica.

Gli altri inquilini, vedendo la scena, hanno naturalmente riempito i due di commenti ammiccanti: “Lei sta sognando, è cotta” dice Ciro che fa da Cupido. Di colpo Anita e Rosy hanno intonato una canzone romantica per creare l’atmosfera: “Non posso andare troppo laterale ragazzi” dice imbarazzato Mirko. La situazione diventa bollente e sembra che ai due concorrenti non dispiaccia. I fan attendono la reazione di Greta Rossetti, fidanzata di Brunetti, reduce da un confronto acceso proprio con Baraldi per il troppo avvicinamento a Mirko. Per vedere la clip ufficiale clicca qui.

Mirko Brunetti è in situazione piuttosto complessa: se da un lato è evidente la complicità con Angelica, dall’altro fuori dalla casa lo aspetta Greta di cui si è dichiarato innamorato. Ma non è finita qui; ad entrare nei pensieri del gieffino anche l’ex Perla Vatiero con cui ha avuto un toccante incontro al Grande Fratello.

Dopo aver parlato con Perla, Mirko è scoppiato a piangere pensando alla loro storia d’amore: “Ho fatto un confessionale piangendo, non riuscivo proprio più. Era un confronto che così non avevamo mai avuto siamo stati st**nzi a farci del male negli ultimi mesi ma perché lei era ferita però mi emoziono perché ripenso a quello che siamo stati. L’amore è stato forte, ci siamo conosciuti che avevamo 13 anni, alla fine devi accettare quando una cosa non va. Sono contento che lei abbia capito e abbia fatto dei passi in avanti l’ho vista proprio bene dagli occhi. Pensavo entrasse, ma meglio così. Quando uscirò… non la prima perché la prima è Greta, però la prima cosa che farò andrò a trovare Perla”. Di chi sarà, dunque, il cuore di Brunetti? Perla, Greta o Angelica?

