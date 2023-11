Mirko Brunetti: “Mia madre voleva mettermi contro mio padre”/ La confessione al Grande Fratello 2023

Grande Fratello 2023: è tempo di confessioni per Mirko Brunetti

Come spesso accade, la convivenza al Grande Fratello mette i protagonisti nella condizione di potersi raccontare su temi delicati e intimi. Uno dei concorrenti più apprezzati dell’edizione 2023, Mirko Brunetti – come riporta la pagina ufficiale del reality – ha scelto infatti di aprirsi su un argomento molto profondo parlando con Anita Olivieri. Di fatto, l’ex volto di Temptation Island aveva già speso qualche parola sull’argomento ma questa volta è entrato ulteriormente nei dettagli.

Mirko Brunetti – concorrente del Grande Fratello 2023 – si è aperto con Anita Olivieri rispetto alla sofferta separazione dei genitori. Il giovane ha spiegato: “E’ la cosa che mi ha segnato di più”, aggiungendo come di fatto sia stato un periodo piuttosto difficile da affrontare dal punto di vista emotivo. In particolare, il giovane si è spesso sentito impotente rispetto alla volontà di provare lui direttamente a risolvere le incomprensioni tra i genitori.

Mirko Brunetti e il rapporto con i genitori dopo la separazione

“Ero convinto di poter risolvere tutto”, ha raccontato Mirko Brunetti rispetto alla separazione dei genitori, ma il giovane concorrente del Grande Fratello 2023 ha spiegato di essere riuscito ad andare oltre quell’inerzia e sofferenza e trovando una discreta stabilità emotiva anche nel merito del rapporto con i genitori. Anita Olivieri ha ascoltato tutto in maniera attenta, chiedendo al coinquilino di aggiungere anche ulteriori dettagli rispetto al periodo difficile della separazione dei genitori.

“Mia madre voleva decidere tutto per me e mi voleva mettere contro papà”, queste le parole di Mirko Brunetti – riportate dal sito ufficiale del Grande Fratello – e riferite a suo rapporto tortuoso con la madre ai tempi della separazione. Con il padre invece, ad oggi, le cose sembrano andare piuttosto bene nonostante non sia molto il tempo trascorso insieme. “Papà lo vedo pochissimo, è un rapporto di qualità più che di quantità; è il rapporto più bello che esiste”.

