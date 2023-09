Mirko Brunetti: “Perla pensava stessi in silenzio, ma ora basta!”/ “Io e Greta minacciati e insultati…”

Mirko Brunetti e Perla Vatiero, nuovo round sui social dopo lo “scontro” a Uomini e Donne

Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono stati protagonisti assoluti di Temptation Island 2023; la coppia è “scoppiata” poco dopo l’ingresso nel reality e non solo per i dissidi che già vigevano nel loro rapporto. Il giovane ha palesato il suo interesse per la tentatrice Greta, così come l’ormai ex fidanzata ha iniziato una frequentazione con il tentatore Igor Zeetti. Ad oggi, entrambi dunque hanno preso strade diverse ma pare che i conti in sospeso tra i due non siano poi così pochi.

Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno avuto modo di confrontarsi alla prima puntata di Uomini e Donne. Nel “faccia a faccia” erano affiancati anche dalle rispettive nuove fiamme, ma che nel computo finale della diatriba hanno avuto un ruolo marginale. Per buona parte della discussione è stato evidente come tra i due vi fosse ancora qualcosa di irrisolto, malumori e dissapori celati ma che erano facilmente desumibili dalle parole di entrambi. Ad aggiungere ulteriore benzina sul fuoco è emerso sui social un video di Mirko Brunetti che, senza giri di parole, parte nuovamente all’attacco della sua ex fidanzata Perla Vatiero.

Mirko Brunetti sbotta contro la sua ex Perla Vatiero: “Greta è stata definita come una tro*a!”

“Ragazzi, la verità qual è? Lo sapete qual è la verità? Perla pensava che io stessi in silenzio, e invece non è così; la verità è che per due mesi Greta è stata zitta, e io sono stato zitto delle minacce che mi sono arrivate“. Inizia così lo sfogo di Mirko Brunetti contro la sua ex fidanzata Perla Vatiero, che aggiunge: “Perché la realtà dei fatti è questa e mi dispiace dirlo perché non sarei mai voluto arrivare a questo. Greta è stata in silenzio di tutti gli insulti, che non c’entra niente, fateli a me gli insulti. E’ stata definita come una tro*a, come una escort, lo raccontava ad altre persone; andava in giro dicendo queste cose qua che è veramente brutto, e Greta è stata zitta”.

Pesanti le accuse di Mirko Brunetti che afferma, non solo di aver subito minacce dopo aver interrotto la sua relazione con Perla Vatiero, ma anche di come la sua attuale fidanzata – Greta Rossetti – sia stata al centro di un chiacchiericcio fuoriluogo e con argomentazioni poco edificanti. “Sui social ha continuato a parlare di noi, ha fatto un tiktok contro di noi, contro Greta, poi se lei risponde mette la storia: ‘io non ho parole, è ossessionata da me’. Ma di cosa che aveva 160 mila follower pure 5 mesi fa? Di cosa, che non ha mai parlato di nessuno?”. L’ex volto di Temptation Island ha poi chiosato: “Io per essere minacciato di determinate cose ma che cosa ho fatto? finiscono matrimoni, io a 26 anni ho preso un’altra scelta come l’ha presa lei“.











