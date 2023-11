Mirko Brunetti piange dopo l’incontro con Perla: “E’ stato un amore forte”/ “Siamo cresciuti insieme”

Mirko Brunetti in lacrime dopo l’incontro con Perla: cosa è successo

Nella puntata di ieri, Mirko Brunetti e Perla Vatiero si sono rivisti in collegamento al Grande Fratello a causa del covid contratto dalla ragazza. Il momento è stato molto toccante, entrambi hanno seppellito l’ascia da guerra terminando in lacrime di commozione.

Nel corso della notte, sembra che le parole della sua ex abbiano scosso molto Mirko che si è lasciato andare ad un pianto liberatorio. L’ex volto di Temptation Island, come riporta Biccy, ha poi confessato: “Spero che Greta non ci rimanga male, ma io con Perla ci sono cresciuto siamo diventati grandi insieme, alla fine lo accetti sai che le relazioni non possono andare avanti. Non era il momento giusto, però sono cose che ti rimangono dentro, anche riuscire a riappacificarsi. Io ho sempre difeso Greta però ad un certo punto mi sono reso conto che non dovevo andare contro Perla a prescindere. Difendere l’amore che c’è stato non significa andare contro nessuno, spero che Greta capisca il discorso che ho fatto.”

Mirko Brunetti: “Con Perla l’amore è stato forte”

Dopo il bellissimo incontro a distanza al Grande Fratello, Mirko Brunetti si è lasciato andare alla commozione. I fan sono sempre più convinti che tra i due possa esserci un ritorno di fiamma, anche se i diretti interessati parlano solo di profondo affetto. Ieri notte, però, il discorso del concorrente lascia qualche speranza; come riporta Biccy, il gieffino ha parlato della sua storia con Perla.

“Ho fatto un confessionale piangendo, non riuscivo proprio più. Era un confronto che così non avevamo mai avuto siamo stati st**nzi a farci del male negli ultimi mesi ma perché lei era ferita però mi emoziono perché ripenso a quello che siamo stati. L’amore è stato forte, ci siamo conosciuti che avevamo 13 anni, alla fine devi accettare quando una cosa non va. Sono contento che lei abbia capito e abbia fatto dei passi in avanti l’ho vista proprio bene dagli occhi. Pensavo entrasse, ma meglio così. Quando uscirò… non la prima perché la prima è Greta, però la prima cosa che farò andrò a trovare Perla” ha concluso.

