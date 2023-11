Mirko Brunetti preoccupato per Greta: “Ho delle brutte sensazioni”/ “Faccio off in un attimo, ho paura di me”

Mirko Brunetti preoccupato per Greta Rossetti dopo l’incontro con Perla Vatiero al Grande Fratello 2023: “Ho brutte sensazioni”

L’incontro, seppur virtuale, con Perla Vatiero, le sue parole e le ultime riflessioni hanno scombussolato non poco Mirko Brunetti. Il concorrente del Grande Fratello 2023 nelle ultime ore si è lasciato andare ad una lunga confessione durante una chiacchierata con Angelica Baraldi. Dopo essersi detto felice e commosso quasi delle parole che la sua ex fidanzata ha avuto nei suoi confronti, Mirko ha pensato a Greta Rossetti, sua attuale compagna, e si è detto preoccupato per il loro rapporto.

“Ho delle brutte sensazioni, – ha ammesso Mirko – io difficilmente sbaglio, su Greta. Come mi sentivo di Perla, mi sento di Greta.” E ha aggiunto: “Poi io mi conosco, è quello il problema. Poi faccio off in un millesimo di secondo. Spero di sbagliarmi. Una persona innamorata ha paura di una reazione sbagliata, ma io ho paura anche di me.”

Mirko Brunetti si sfoga, Angelica interviene: “Tu conosci il tuo valore e…”

Angelica ha allora cercato di rassicurare il coinquilino: “Io do molto peso alle parole, se una persona dice che ti ama deve conoscerti bene. Se lei non ha capito quello che stavi provando l’altra sera e cosa significava quell’emozione per te, ma ci vede altro vuol dire che non ti conosce, che non si fida, vuol dire tante cose e non è amore questo.” La ragazza ha quindi concluso: “La cosa che a me ai giorni d’oggi dà più fastidio è che si dice ti amo troppo facilmente, si usano parole importanti che hanno un peso enorme, un valore immenso… se tu dici di amarmi devi stare sempre dalla mia parte, devi conoscermi talmente tanto bene che non ti deve venire un dubbio nei miei confronti. Tu conosci il tuo valore, sai molto bene il tuo valore e quindi è anche giusto che al tuo fianco abbia una persona di altrettanto valore.”











