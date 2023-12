Mirko Brunetti replica alla mamma di Greta Rossetti/ “Mi è dispiaciuto, non capisco perché per difenderla…”

Mirko Brunetti contro le critiche della mamma di Greta Rossetti: la replica

Dopo l’eliminazione dal Grande Fratello 2023, e la conseguente chiusura del triangolo con Perla Vatiero e Greta Rossetti, Mirko Brunetti non ha avuto vita semplice a causa delle numerose critiche ricevute. In particolare, negli ultimi giorni, sono arrivati una serie di attacchi nientemeno che dalla mamma di Greta, che non ha risparmiato giudizi negativi nei suoi confronti. Ora, però, l’ex gieffino rompe il silenzio e risponde agli attacchi della donna in un’intervista rilasciata a Casa Chi.

Perla Vatiero e Greta Rossetti, Natale senza Mirko Brunetti/ "Fuori dal Grande Fratello festeggeremmo..."

“Mi è dispiaciuto molto, è la prima volta che rispondo a questa domanda“, confessa Brunetti. “Io ho sempre parlato molto bene di loro, l’ho fatto anche quando mamma mi fece la sorpresa il giorno dell’eliminazione. Mi è dispiaciuto perché comunque è giusto che lei difenda Greta da tutte le minacce e gli insulti che ci sono stati, ma non capisco perché per difendere Greta deve per forza venire contro di me. Non penso di aver mai trattato male Greta, anzi. Ero in prima linea nel cercare di mandare messaggi positivi sui social e non mandare messaggi d’odio“.

Beatrice Luzzi dimentica Garibaldi: "Passerei il Natale con Federico"/ Giuseppe replica svelando che...

Mirko Brunetti: “Anche a me sono arrivati insulti e minacce, ma…“

Mirko Brunetti nega così di aver mai trattato male Greta Rossetti, replicando dunque alle durissime critiche ricevute dalla madre di lei. Anche l’ex concorrente del Grande Fratello 2023 ha ricevuto spesso insulti e messaggi d’odio sul web, ma non per questo i suoi familiari si sono mai permessi di attaccare Greta, come spiega: “Anche a me sono arrivati insulti e minacce, ma mio fratello e la mia famiglia non si è mai permessa di andare contro qualcun altro. Non si sono permessi di andare contro Greta, anzi“.

Grande fratello 2023, Beatrice Luzzi: "Qui non c'é lucidità..."/ L'accusa a Massimiliano Varrese!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)













© RIPRODUZIONE RISERVATA