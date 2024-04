Mirko Brunetti risponde a un hater di Perla Vatiero sui social/ La replica è esilarante

Mirko Brunetti risponde a una domanda hot su Perla Vatiero: la replica

Tra Mirko Brunetti e la sua amatissima Perla Vatiero è riesploso l’amore. I due si stanno finalmente godendo il loro amore lontani dalle telecamere del Grande Fratello. I due ex gieffini dopo essersi lasciati a Temptation Island, negli ultimi mesi al Grande Fratello sono riusciti a ritrovare una speciale sintonia. Perla ha vinto l’ottava edizione del reality show e dopo la vittoria è tornata a vivere una nuova storia con Mirko. I due sono spesso protagonisti sui social, dove aggiornano gli ormai tantissimi fan raccolti nel corso dell’ultimo trionfale anno. E la vincitrice del reality show Mediaset nelle scorse ore ha condiviso inediti scatti dove tra i tantissimi commenti è apparso un commento fuori luogo, che però non ha fatto cadere in trappola Mirko Brunetti e Perla.

Come riportato da Novella2000, pare proprio che Mirko Brunetti abbia voluto rispondere in prima persona ad un follower di Perla. “Scopi***?” ha chiesto la persona in questione alla Vatiero. L’ex gieffino infatti ha risposto così, scegliendo la via ironica: “Ho il codice sconto MIRKO10 con cui puoi acquistare un aspirapolvere. È più comodo”.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero, esploso l’amore dopo il Grande Fratello: “E’ l’uomo della mia vita”

Dopo la sintonia ritrovata nella casa del Grande Fratello, tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero è nuovamente esploso l’amore. I due ex gieffini di recente hanno fatto tappa a Verissimo e in una intervista concessa a Silvia Toffanin hanno rivelato le loro ambizioni per il futuro. “Abbiamo fatto dei grandi passi troppo presto, adesso dobbiamo viverci con spensieratezza e normalità, piano piano. Dobbiamo riassestarci un po’“, ha spiegato Mirko. “É l’uomo della mia vita, non ho mai smesso di pensarlo. Non andremo a convivere subito, devo prima riprendere in mano la mia vita”, ha sottolineato Perla Vatiero a Verissimo.

Intanto nelle scorse settimane, dopo la fine dell’esperienza al Grande Fratello culminata con la vittoria di Perla che ha riabbracciato il suo Mirko Brunetti, ha iniziato a farsi largo un’ipotesi che avrebbe del clamoroso Dopo essersi, quindi, lasciati a Temptation Island 2023 e rimessi insieme al Grande Fratello nell’edizione di quest’anno, c’è chi crede che rivedremo la coppia nel villaggio delle tentazioni nella prossima edizione, con lo scopo di evitare gli errori passati e di rimettere alla prova il loro percorso di vita insieme. In attesa di conferme, la notizia ha ovviamente scatenato i fan di Mirko Brunetti e Perla Vatiero.











