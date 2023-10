Mirko Brunetti rivela i suoi sentimenti per Greta Rossetti al Grande Fratello 2023/ “Eravamo due magie…”

Grande Fratello 2023: Mirko Brunetti ancora innamorato di Greta Rossetti?

Il Grande Fratello 2023 continua ad essere l’edizione delle sorprese; l’ultima grande novità è stata forte la scelta di puntellare ulteriormente il cast dei concorrenti con tre nuovi ingressi. Tra questi, ha destato la curiosità degli appassionati una vecchia conoscenza di Temptaion Island: Mirko Brunetti. Il giovane è stato già incalzato più volte da Alfonso Sigornini sul suo stato sentimentale; argomento discusso in rete dato quanto visto nel reality a tinte rosa.

Mirko Brunetti esordì a Temptation Island 2023 con Perla Vatiero; la relazione tra i due fu messa subito a dura prova dalla presenza di una tentatrice in particolare, Greta Rossetti. Con quest’ultima il concorrente del Grande Fratello 2023 ha instaurato una relazione particolarmente intima, trasformatasi in liaison soprattutto una volta terminata l’esperienza nel reality. Ora che è alla corte di Alfonso Signorini, è emersa però una brusca rottura tra i due per ragioni che ancora non risultano chiare del tutto.

Mirko Brunetti ha spiegato proprio in occasione del suo ingresso al Grande Fratello 2023 le ragioni della “pausa” con Greta Rossetti. Un messaggio cancellato dal contenuto ancora poco chiaro; una bugia bianca che non sembra aver trovato d’accordo l’ex tentatrice al punto da arrivare ad un passo dalla separazione. Nonostante le turbolenze, nelle ultime ore è spuntata una clip sull’account ufficiale del reality dove il giovane aggiunge nuovi elogi al miele nei confronti di Greta Rossetti.

“Lei è tutto, è bellissima; poi lei è donna, ha fascino. Riesce allo stesso tempo ad essere una persona dolce e premurosa, davvero tanta roba. C’è proprio una connessione di cose…”. Queste le dolci parole di Mirko Brunetti per Greta Rossetti; dal prosieguo del discorso si evince chiaramente come il giovane sia ancora particolarmente preso dall’ex tentatrice nonostante le ultime turbolenze. “Magia? Ad un certo punto lei mi ha detto: ‘Quando si uniscono due magie…’ e io le ho risposto: ‘Inizia il film’. Noi ci dicevamo proprio che eravamo due magie, veramente è stata una cosa intensa. Non c’era niente di costruito… La gente mi diceva che avevo il sorriso stampato in faccia, lei uguale”.











