Mirko Brunetti, San Valentino con Perla al Grande Fratello/ Signorini: “Entra e rimane per giorni fino a…”

Mirko Brunetti torna al Grande Fratello per trascorrere San Valentino con Perla: l’annuncio di Signorini

La storia tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero è tra i temi che più appassionano il pubblico del Grande Fratello 2023. Il loro addio, il riavvicinamento nella Casa, poi di nuovo di distacco: questo tira e molla ha tenuto i fan della coppia incollati alla TV, e lo saranno ancora di più mercoledì, quando Mirko farà il suo ritorno nella Casa ma questa volta per restarci.

Giuseppe Garibaldi innamorato di Anita? "No, mai pensata come fidanzata"/ "Tifo per lei ed Edoardo Sanson"

L’annuncio è arrivato in diretta al Grande Fratello nel corso della puntata del 12 febbraio, quando Alfonso Signorini, oltre a ricordare il ritorno del doppio appuntamento del reality, ha rivelato che nella puntata dedicata a San Valentino non poteva che far tornare Mirko nella Casa. L’ex gieffino entrerà per rimane qualche giorno, dunque come ospite. In questo modo avrà tutto il tempo per affrontare un faccia a faccia con Perla. I due ex potranno finalmente parlare dei rispettivi sentimenti e capire se c’è davvero margine per un ritorno di fiamma.

Rebecca Staffelli piange al Grande Fratello 2023/ Commozione per la dedica a Fiordaliso

Mirko e Perla di nuovo insieme al Grande Fratello: “Rimarrà per alcuni giorni”

Certo, Mirko avrà anche l’occasione per aver un nuovo confronto definitivo con l’altra sua ex, Greta Rossetti. Al momento Brunetti è in quarantena, motivo per il quale è assente in studio nella puntata del 12 febbraio. Il pubblico ora non vede l’ora di scoprire cosa accadrà.











© RIPRODUZIONE RISERVATA