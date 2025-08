Mirko Brunetti fa gli auguri di compleanno alla fidanzata Silvia Ghio: cos'ha scritto

Mirko Brunetti è sempre più innamorato della sua fidanzata, Silvia Ghio. Come ormai è noto, circa un anno fa l’ex gieffino ha annunciato la fine della relazione con Perla Vatiero, l’ex compagna con cui aveva vissuto un breve riavvicinamento all’interno della Casa del Grande Fratello. Pochi mesi dopo, Mirko ha ritrovato l’amore accanto a Silvia, un’aspirante attrice. Dopo diversi mesi insieme, la coppia ha ufficializzato la relazione solo lo scorso gennaio, mostrandosi da allora sempre più affiatata e complice. Nelle ultime ore, proprio in occasione del 25esimo compleanno di Silvia, Mirko ha voluto sorprenderla con una dedica speciale, che ha subito fatto il giro del web.

“I tuoi infiniti sorrisi, il tuo fare gentile, la tua dolcezza, il tuo animo buono, la tua bellezza. Grazie per rendere ogni giorno il migliore. Tanti auguri amore +25”, ha scritto Mirko sui social, accompagnando la dedica a un video che ritrae Silvia mentre spegne le candeline, con in sottofondo il brano “Una come te” di Cesare Cremonini. Nel giro di poche ore, le sue parole hanno fatto il giro del web, scatenando reazioni contrastanti. Da un lato, i suoi sostenitori si sono mostrati contenti per lui; dall’altro, invece, non sono mancati i commenti critici di chi continua a sperare in un ritorno tra Mirko e Perla.

Mirko Brunetti contro Perla Vatiero: cos’è successo

Tra l’altro, proprio di recente, Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono tornati al centro dell’attenzione per un nuovo scontro pubblico. Sebbene la loro rottura, avvenuta circa un anno fa, sembrasse essere stata pacifica, ad oggi tra di loro non sembra scorrere affatto buon sangue. Il motivo? La scoperta che Perla stava scrivendo un libro autobiografico in cui, a quanto pare, avrebbe accennato anche alla loro relazione durata cinque anni.

Nel tentativo di evitare che il proprio nome venisse utilizzato, Mirko ha deciso di diffidarla, scelta che ha profondamente ferito la vincitrice del Grande Fratello 18. Al che, attraverso alcune storie su Instagram, Perla ha voluto chiarire di non avere mai avuto intenzione di parlare male di lui nel libro, né di screditarlo in alcun modo. Ad ogni modo, Mirko sembra ormai aver voltato pagina definitivamente e oggi è sempre più innamorato della fidanzata Silvia Ghio, lasciandosi il passato alle spalle.

